https://sputnikarabic.ae/20230207/وزارة-الدفاع-البولندية-تعمدنا-استعراض-تدريباتنا-على-باتريوت-1073218777.html
وزارة الدفاع البولندية: تعمدنا استعراض تدريباتنا على "باتريوت"
وزارة الدفاع البولندية: تعمدنا استعراض تدريباتنا على "باتريوت"
صرح وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشاك، أن التدريبات على "باتريوت"، تمت تغطيتها عمدًا لإبراز القوة. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T11:16+0000
2023-02-07T11:16+0000
2023-02-07T11:25+0000
العالم
رصد عسكري
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صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، أنه تم نشر أنظمة "باتريوت"، المضادة للصواريخ في مطار وارسو في بيمو عن قصد، من أجل إظهار الاستعداد القتالي للقوات.وأشار الوزير إلى أنه كقاعدة عامة، فإن الجيش يحث على عدم الكشف عن مثل هذه التدريبات وإبقائها سرية، ولكن هذه المرة تعمدت وزارة الدفاع البولندية الإعلان عن هذه التدريبات قبل أيام.وقال بلاشاك: "سنستعرض بعض التدريبات بشكل مدروس، هذه التدريبات مصممة لردع المعتدي، ونظهر الاستعداد القتالي للجيش البولندي من خلالها".وقال بلاشاك: "هذا تدريب مخطط له، يتعلق بتحريك وحدة "باتريوت"، واتخاذ وضعية بها، وتنسيق العناصر الفردية التي يتكون منها نظام باتريوت".تخطط بولندا لإنشاء نظام دفاع جوي متوسط المدى يعتمد على نظام "باتريوت"، وكجزء من العقد الموقع في مارس/آذار 2018، تم تسليم أول بطاريتي باتريوت إلى بولندا، هذا الربيع، وفي وقت لاحق، أعلن الجيش البولندي أنه يعتزم الحصول على ثلاث وحدات أخرى (ست بطاريات)، من "باتريوت".
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العالم, رصد عسكري
وزارة الدفاع البولندية: تعمدنا استعراض تدريباتنا على "باتريوت"
11:16 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 11:25 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشاك، أن التدريبات على "باتريوت"، تمت تغطيتها عمدًا لإبراز القوة.
صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، أنه تم نشر أنظمة "باتريوت"، المضادة للصواريخ في مطار وارسو في بيمو عن قصد، من أجل إظهار الاستعداد القتالي للقوات.
وأشار الوزير إلى أنه كقاعدة عامة، فإن الجيش يحث على عدم الكشف عن مثل هذه التدريبات وإبقائها سرية، ولكن هذه المرة تعمدت وزارة الدفاع البولندية الإعلان عن هذه التدريبات قبل أيام.
وقال بلاشاك: "سنستعرض بعض التدريبات بشكل مدروس، هذه التدريبات مصممة لردع المعتدي، ونظهر الاستعداد القتالي للجيش البولندي من خلالها".
وقال بلاشاك: "هذا تدريب مخطط له، يتعلق بتحريك وحدة "باتريوت"، واتخاذ وضعية بها، وتنسيق العناصر الفردية التي يتكون منها نظام باتريوت".
تخطط بولندا لإنشاء نظام دفاع جوي متوسط المدى يعتمد على نظام "باتريوت"، وكجزء من العقد الموقع في مارس/آذار 2018، تم تسليم أول بطاريتي باتريوت إلى بولندا، هذا الربيع، وفي وقت لاحق، أعلن الجيش البولندي أنه يعتزم الحصول على ثلاث وحدات أخرى (ست بطاريات)، من "باتريوت".