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القوات الأوكرانية تدمر مدرسة قرب مدينة سنيغيريوفكا بمقاطعة خيرسون
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/أيسلندا-تسمح-للغواصات-النووية-الأمريكية-بالتوقف-قبالة-سواحلها-1076067364.html
أيسلندا تسمح للغواصات النووية الأمريكية بالتوقف قبالة سواحلها
أيسلندا تسمح للغواصات النووية الأمريكية بالتوقف قبالة سواحلها
وافقت آيسلندا، اليوم الأربعاء، على السماح للغواصات النووية الأمريكية بإجراء توقفات قصيرة واستبدال الإمدادات على سواحلها، شريطة عدم وجود أسلحة نووية على متن... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T01:03+0000
2023-04-19T01:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أيسلندا
أيسلندا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ووفقًا لبيان صادر عن حكومة آيسلندا: "سيسمح للغواصات النووية التابعة للبحرية الأمريكية بإجراء زيارات رسمية قصيرة إلى آيسلندا لاستبدال الإمدادات وتناوب أفراد الطاقم... شرط وصول سفن الحلفاء إلى البلاد هو أن تكون حكومات الدول المعنية على علم وتحترم سياسات الأمان الوطني في آيسلندا بأن آيسلندا ومياهها الإقليمية تُعلن خالية من الأسلحة النووية".ويشير البيان إلى توسع التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وآيسلندا في منطقة شمال الأطلسي خلال السنوات الأخيرة.والعام الماضي، وافقت الحكومة الروسية على تصنيف قائمة الدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالا "غير ودية" ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها، كان من بينها أيسلندا.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230225/وصول-غواصة-نووية-أمريكية-إلى-كوريا-الجنوبية-1073989209.html
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أيسلندا, أيسلندا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أيسلندا, أيسلندا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

أيسلندا تسمح للغواصات النووية الأمريكية بالتوقف قبالة سواحلها

01:03 GMT 19.04.2023
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command / غواصة أمريكية
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command /
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وافقت آيسلندا، اليوم الأربعاء، على السماح للغواصات النووية الأمريكية بإجراء توقفات قصيرة واستبدال الإمدادات على سواحلها، شريطة عدم وجود أسلحة نووية على متن الغواصات.
ووفقًا لبيان صادر عن حكومة آيسلندا: "سيسمح للغواصات النووية التابعة للبحرية الأمريكية بإجراء زيارات رسمية قصيرة إلى آيسلندا لاستبدال الإمدادات وتناوب أفراد الطاقم... شرط وصول سفن الحلفاء إلى البلاد هو أن تكون حكومات الدول المعنية على علم وتحترم سياسات الأمان الوطني في آيسلندا بأن آيسلندا ومياهها الإقليمية تُعلن خالية من الأسلحة النووية".
غواصة لوس أنجلوس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية
25 فبراير, 12:29 GMT
ويشير البيان إلى توسع التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وآيسلندا في منطقة شمال الأطلسي خلال السنوات الأخيرة.
والعام الماضي، وافقت الحكومة الروسية على تصنيف قائمة الدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالا "غير ودية" ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها، كان من بينها أيسلندا.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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