https://sputnikarabic.ae/20230419/إيران-تؤكد-على-تقدم-المفاوضات-مع-الوکالة-الدولیة-للطاقة-الذریة-1076076491.html
إيران تؤكد على تقدم المفاوضات مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إيران تؤكد على تقدم المفاوضات مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
كشف رئیس منظمة الطاقة الذریة محمد إسلامي تقدم المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T09:50+0000
2023-04-19T09:50+0000
2023-04-19T09:50+0000
إيران
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وكالة الطاقة الذرية
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وقال إسلامي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" إن "عملیة المفاوضات بین إيران والوکالة الدولیة للطاقة الذریة تتقدم وکل یوم تجری زیارات بین وفود تقنیة ووفود خبراء".وأضاف:وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20230331/عبد-اللهيان-نافذة-المفاوضات-بشأن-الاتفاق-النووي-لن-تظل-مفتوحة-للأبد-1075356676.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, وكالة الطاقة الذرية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, وكالة الطاقة الذرية
إيران تؤكد على تقدم المفاوضات مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
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كشف رئیس منظمة الطاقة الذریة محمد إسلامي تقدم المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي.
وقال إسلامي، بحسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إسنا" إن "عملیة المفاوضات بین إيران والوکالة الدولیة للطاقة الذریة تتقدم وکل یوم تجری زیارات بین وفود تقنیة ووفود خبراء".
"سنعلن نتائج زيارات وفود التقنية والخبراء في الوقت المناسب".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي
، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي
للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات
الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.