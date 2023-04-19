https://sputnikarabic.ae/20230419/البنك-المركزي-العراقي-الجمهور-العادي-بدأ-التعامل-بالدينار-العراقي-كعملة-وطنية-1076092242.html

البنك المركزي العراقي: الجمهور العادي بدأ التعامل بالدينار العراقي كعملة وطنية

البنك المركزي العراقي: الجمهور العادي بدأ التعامل بالدينار العراقي كعملة وطنية

أكد البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية تعد نقلة كبيرة لاقتصاد البلاد المنظم، وأن التعامل بالدينار العراقي سيمتد إلى القطاع... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T14:52+0000

2023-04-19T14:52+0000

2023-04-19T14:52+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

العالم العربي

سعر الدولار اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/0e/1053934990_0:2:2010:1133_1920x0_80_0_0_3e1c4cb887b75a4cb88d469efb372b1f.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الثلاثاء، عن مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان شمران، أن حكومة بلاده دعمت حزمة الإصلاحات التي أطلقها البنك المركزي وأن هناك تناغما كبيرا بين السلطة المالية والحكومة.وأوضح شمران أن" الدول التي تكون أنظمتها القانونية جيدة يكون اقتصادها ممتازا كونها لا تتعامل بالدولار، والشركات والمؤسسات الحكومية استجابت ومنها الخطوط الجوية العراقية، من خلال الاعتماد على قوة الدينار العراقي بصرف النظر عن سعر الصرف".وأفاد مستشار البنك المركزي العراقي بأن الجمهور العادي بدأ بالتعامل بالدينار العراقي كعملة وطنية، موضحا أن ذلك سيمتد للقطاع الخاص ومنها معارض السيارات، كما أن تاجر الأثاث والكهربائيات لن يحتاج للدولار في مرحلة قريبة.وقال إحسان شمران:وذكر أن واجهة العراق الاقتصادية هو البنك المركزي لكونه يقوم بالخطوات التصحيحية، وعلى رأسها المنصة التي حولت التجارة الخارجية بالبلاد إلى تجارة حقيقية، بعد ما كانت العلاقة بين الدولار الذي يخرج من البلد والسلع مقطوعة الصلة بينهما.وأشار إحسان شمران إلى أنه "من خلال المنصة فإن جميع هذه الأمور ضبطت ومنها الدولار الذي يباع بالبنك المركزي إلى المصرف، ثم إلى الجمهور، والجمهور يطلب من المصرف أن يحوله إلى التاجر الذي يصدر السلعة للعراق تم ضبطها وأصبحت واضحة".وشدد المسؤول العراقي على أن "بلاده والبنك المركزي ممتثلان للمشاغل الدولية منها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، مضيفا "أننا خرجنا من المنطقة الرمادية وتحولنا إلى دولة ممتثلة معتبرة، والبنك المركزي الآن أصبح مؤسسة معتبرة دولية، حيث إن الامتثال سمة من السمات الأخلاقية والقانونية بالعمل".

https://sputnikarabic.ae/20230316/هل-تحصل-موازنة-2023-على-موافقة-البرلمان-العراقي-رغم-الانتقادات-الموجهة-لها-1074831410.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, العالم العربي, سعر الدولار اليوم