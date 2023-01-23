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https://sputnikarabic.ae/20230123/رئيس-الوزراء-العراقي-يقيل-محافظ-البنك-المركزي-1072593906.html
رئيس الوزراء العراقي يقيل محافظ البنك المركزي
رئيس الوزراء العراقي يقيل محافظ البنك المركزي
قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T06:48+0000
2023-01-23T06:48+0000
أخبار العراق اليوم
رئيس الوزراء العراقي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر حكومي أن رئيس الوزراء، قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناء على طلبه.وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة".وفي الإطار ذاته، قرر رئيس الوزراء إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي للتقاعد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن السوداني، قرر إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد.وأضاف أنه "كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة الى مهامه".
https://sputnikarabic.ae/20230122/الأمم-المتحدة-تستحدث-منصبا-في-العراق-1072588405.html
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أخبار العراق اليوم, رئيس الوزراء العراقي
أخبار العراق اليوم, رئيس الوزراء العراقي

رئيس الوزراء العراقي يقيل محافظ البنك المركزي

06:48 GMT 23.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني
 رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر حكومي أن رئيس الوزراء، قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناء على طلبه.
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وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة".
وفي الإطار ذاته، قرر رئيس الوزراء إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي للتقاعد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن السوداني، قرر إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد.
وأضاف أنه "كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة الى مهامه".
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