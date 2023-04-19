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https://sputnikarabic.ae/20230419/الجيش-الأمريكي-يجري-عملية-إطلاق-تجريبية-لصاروخ-باليستي-1076098734.html
الجيش الأمريكي يجري عملية إطلاق تجريبية لصاروخ باليستي
الجيش الأمريكي يجري عملية إطلاق تجريبية لصاروخ باليستي
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية اختبرت اليوم صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "مينيوتمان 3"، في إطار تعزيز... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T18:05+0000
2023-04-19T18:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت قاعدة "فاندنبرغ" الجوية التابعة للجيش الأمريكي في بيان صحفي إن "القوات الأمريكية أجرت في 19 أبريل/ نيسان تجربة إطلاق عملية لصاروخ مينوتمان 3 دون رأس حربي، في إطار تعزيز جاهزية القوات النووية الأمريكية، وبث الثقة في قوة الفتك وفعالية الردع النووي للبلاد".ويأتي ذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية يوم الجمعة في 13 نيسان/ أبريل، عن اختبارها صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18" .وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت يوم الخميس، صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ -18".وأضافت الوكالة أن "الصاروخ الباليستي الجديد يغير قدرة البلاد الاستراتيجية على الردع وقدرات الردع النووي"، مشيرةً إلى أن "الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار الصاروخ الجديد".
https://sputnikarabic.ae/20230419/خروج-رؤوس-الصواريخ-الاستراتيجية-من-الأرض-خلال-تفقد-شويغو-لمواقعها-فيديو-1076084958.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

الجيش الأمريكي يجري عملية إطلاق تجريبية لصاروخ باليستي

18:05 GMT 19.04.2023
© Photo / Public domain / صاروخ أمريكي من طراز "بيرشينغ 2"
صاروخ أمريكي من طراز بيرشينغ 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Photo / Public domain /
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية اختبرت اليوم صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "مينيوتمان 3"، في إطار تعزيز جاهزية القوات النووية الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت قاعدة "فاندنبرغ" الجوية التابعة للجيش الأمريكي في بيان صحفي إن "القوات الأمريكية أجرت في 19 أبريل/ نيسان تجربة إطلاق عملية لصاروخ مينوتمان 3 دون رأس حربي، في إطار تعزيز جاهزية القوات النووية الأمريكية، وبث الثقة في قوة الفتك وفعالية الردع النووي للبلاد".
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية يوم الجمعة في 13 نيسان/ أبريل، عن اختبارها صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18" .
مشهد لفوهة صاروخ استراتيجي خلال عمليات تدريب أجراها الاتحاد السوفيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
خروج رؤوس الصواريخ الاستراتيجية من الأرض خلال تفقد شويغو لمواقعها... فيديو
11:57 GMT
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت يوم الخميس، صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ -18".
وأضافت الوكالة أن "الصاروخ الباليستي الجديد يغير قدرة البلاد الاستراتيجية على الردع وقدرات الردع النووي"، مشيرةً إلى أن "الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار الصاروخ الجديد".
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