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https://sputnikarabic.ae/20230419/خروج-رؤوس-الصواريخ-الاستراتيجية-من-الأرض-خلال-تفقد-شويغو-لمواقعها-فيديو-1076084958.html
خروج رؤوس الصواريخ الاستراتيجية من الأرض خلال تفقد شويغو لمواقعها... فيديو
خروج رؤوس الصواريخ الاستراتيجية من الأرض خلال تفقد شويغو لمواقعها... فيديو
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء، المهام القتالية في فرع فلاديمير لصناعة الصواريخ التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية في منطقة كالوغا. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T11:57+0000
2023-04-19T12:20+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية قيام شويغو بتفقد الفوهات الضخمة في الأرض المخصصة كمنصات لإطلاق الصواريخ الاستراتيجية الروسية، مع وجدو رأس صاروخ يظهر من إحدى الفوهات في الخلفية خلال أحد مشاهد، بالإضافة إلى قيام شويغو بتفقد المقر تحت الأرض.بدوره، أبلغ قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، سيرغي كاراكاييف شويغو عن إعادة تجهيز الوحدة بأنظمة صواريخ "يارس" الجديدة وإنشاء بنية تحتية حديثة.وتم تكليف وزير الدفاع بمهمة تطوير وإدخال أشكال وأساليب جديدة لعمليات القوات في برامج التدريب القتالي.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

خروج رؤوس الصواريخ الاستراتيجية من الأرض خلال تفقد شويغو لمواقعها... فيديو

11:57 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 12:20 GMT 19.04.2023)
© Sputnik . И. Баскаков / I. Baskakovمشهد لفوهة صاروخ استراتيجي خلال عمليات تدريب أجراها الاتحاد السوفيتي
مشهد لفوهة صاروخ استراتيجي خلال عمليات تدريب أجراها الاتحاد السوفيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . И. Баскаков / I. Baskakov
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تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء، المهام القتالية في فرع فلاديمير لصناعة الصواريخ التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية في منطقة كالوغا.
وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية قيام شويغو بتفقد الفوهات الضخمة في الأرض المخصصة كمنصات لإطلاق الصواريخ الاستراتيجية الروسية، مع وجدو رأس صاروخ يظهر من إحدى الفوهات في الخلفية خلال أحد مشاهد، بالإضافة إلى قيام شويغو بتفقد المقر تحت الأرض.

وتأكد الوزير من كفاءة مجمع الصواريخ الاستراتيجية بصاروخ باليستي عابر للقارات حسبما أفادت الإدارة العسكرية على قناتها على تلغرام.

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وتم عرض القدرات القتالية لمنصات الإطلاق وتشغيل وحدة قتالية يتم التحكم بها عن بعد لنظام دفاعي من الجيل الجديد.

وتفقد شويغو البنية التحتية، حيث تم تهيئة ظروف عالية الجودة لتنظيم المهام القتالية والنشر المريح لأفراد القوى العسكرية العاملة، واستمع إلى تقارير من القيادة حول الاستعداد القتالي للتشكيل والتكوين القتالي لتشكيل الصواريخ.

بدوره، أبلغ قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، سيرغي كاراكاييف شويغو عن إعادة تجهيز الوحدة بأنظمة صواريخ "يارس" الجديدة وإنشاء بنية تحتية حديثة.
وتم تكليف وزير الدفاع بمهمة تطوير وإدخال أشكال وأساليب جديدة لعمليات القوات في برامج التدريب القتالي.
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