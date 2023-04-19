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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-تحذر-كوريا-الجنوبية-من-إمداد-أوكرانيا-بالسلاح-1076104541.html
الخارجية الروسية تحذر كوريا الجنوبية من إمداد أوكرانيا بالسلاح
الخارجية الروسية تحذر كوريا الجنوبية من إمداد أوكرانيا بالسلاح
حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، كوريا الجنوبية من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T22:26+0000
2023-04-19T22:49+0000
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وفقاً لبيان وزارة الخارجية الروسية: "حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الشؤون الخارجية، ماريا زاخاروفا، من أن إمدادات الأسلحة إلى كييف، بغض النظر عن مصدرها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، تُعتبر عملاً معادياً صريحاً ضد روسيا". جاء ذلك ردًا على طلب وسائل الإعلام للتعليق على تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الذي افترض أنه سيكون من الصعب على سيول الإصرار فقط على تقديم المساعدة الإنسانية أو المالية لكييف في حالة حدوث موقف لا يمكن للمجتمع الدولي التفاوض عليه. وبالتالي، فقد اعترف يون سوك يول لأول مرة بإمكانية تقديم مساعدة عسكرية للنظام الزيلينسكي.وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين يأسف للموقف غير الودي لسيؤول بخصوص أوكرانيا، وأن إمداد كييف بالأسلحة سيعني التورط في الصراع.وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يوجد شيء جديد جوهري في ذلك، وفيما يتعلق بالعقوبات وما إلى ذلك. للأسف، اتخذت سيؤول موقفًا غير ودي للغاية في هذه القصة بأكملها. هذا استمرار بالطبع، فإن بدء إمدادات الأسلحة سيعني بشكل غير مباشر مرحلة معينة من التورط في هذا الصراع".في وقت سابق، قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لـ"رويترز"، إنه في حال حدوث شيئ في أوكرانيا "لن يتمكن المجتمع الدولي من تحمله"، سيكون من الصعب على سيؤول الإصرار على تزويد كييف بالدعم الإنساني أو المالي فقط، مما يسمح بإمكانية المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأول مرة.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الكرملين-يأسف-لموقف-سيؤول-غير-الودي-بخصوص-أوكرانيا--1076079863.html
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أخبار أوكرانيا, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الخارجية الروسية تحذر كوريا الجنوبية من إمداد أوكرانيا بالسلاح

22:26 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 22:49 GMT 19.04.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، كوريا الجنوبية من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
وفقاً لبيان وزارة الخارجية الروسية: "حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الشؤون الخارجية، ماريا زاخاروفا، من أن إمدادات الأسلحة إلى كييف، بغض النظر عن مصدرها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، تُعتبر عملاً معادياً صريحاً ضد روسيا".
الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يأسف لموقف سيؤول غير الودي بخصوص أوكرانيا
10:47 GMT
جاء ذلك ردًا على طلب وسائل الإعلام للتعليق على تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الذي افترض أنه سيكون من الصعب على سيول الإصرار فقط على تقديم المساعدة الإنسانية أو المالية لكييف في حالة حدوث موقف لا يمكن للمجتمع الدولي التفاوض عليه. وبالتالي، فقد اعترف يون سوك يول لأول مرة بإمكانية تقديم مساعدة عسكرية للنظام الزيلينسكي.
وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين يأسف للموقف غير الودي لسيؤول بخصوص أوكرانيا، وأن إمداد كييف بالأسلحة سيعني التورط في الصراع.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يوجد شيء جديد جوهري في ذلك، وفيما يتعلق بالعقوبات وما إلى ذلك. للأسف، اتخذت سيؤول موقفًا غير ودي للغاية في هذه القصة بأكملها. هذا استمرار بالطبع، فإن بدء إمدادات الأسلحة سيعني بشكل غير مباشر مرحلة معينة من التورط في هذا الصراع".
في وقت سابق، قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لـ"رويترز"، إنه في حال حدوث شيئ في أوكرانيا "لن يتمكن المجتمع الدولي من تحمله"، سيكون من الصعب على سيؤول الإصرار على تزويد كييف بالدعم الإنساني أو المالي فقط، مما يسمح بإمكانية المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأول مرة.
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