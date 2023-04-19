https://sputnikarabic.ae/20230419/الكرملين-يأسف-لموقف-سيؤول-غير-الودي-بخصوص-أوكرانيا--1076079863.html
الكرملين يأسف لموقف سيؤول غير الودي بخصوص أوكرانيا
الكرملين يأسف لموقف سيؤول غير الودي بخصوص أوكرانيا
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين يأسف للموقف غير الودي لسيؤول بخصوص أوكرانيا، وأن إمداد كييف بالأسلحة سيعني... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T10:47+0000
2023-04-19T10:47+0000
2023-04-19T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
كوريا الجنوبية
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يوجد شيء جديد جوهري في ذلك، وفيما يتعلق بالعقوبات وما إلى ذلك. للأسف، اتخذت سيؤول موقفًا غير ودي للغاية في هذه القصة بأكملها. هذا استمرار بالطبع، فإن بدء إمدادات الأسلحة سيعني بشكل غير مباشر مرحلة معينة من التورط في هذا الصراع".في وقت سابق، قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لـ"رويترز"، إنه في حال حدوث شيئ في أوكرانيا "لن يتمكن المجتمع الدولي من تحمله"، سيكون من الصعب على سيؤول الإصرار على تزويد كييف بالدعم الإنساني أو المالي فقط، مما يسمح بإمكانية المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأول مرة.
https://sputnikarabic.ae/20230416/جيش-كوريا-الجنوبية-يستخدم-طلقات-تحذيرية-ضد-زورق-كوري-شمالي-1075983619.html
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روسيا, كوريا الجنوبية
الكرملين يأسف لموقف سيؤول غير الودي بخصوص أوكرانيا
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين يأسف للموقف غير الودي لسيؤول بخصوص أوكرانيا، وأن إمداد كييف بالأسلحة سيعني التورط في الصراع.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يوجد شيء جديد جوهري في ذلك، وفيما يتعلق بالعقوبات وما إلى ذلك. للأسف، اتخذت سيؤول موقفًا غير ودي للغاية في هذه القصة بأكملها. هذا استمرار بالطبع، فإن بدء إمدادات الأسلحة سيعني بشكل غير مباشر مرحلة معينة من التورط في هذا الصراع".
وردًا على تصريح الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بشأن المساعدة العسكرية المحتملة لأوكرانيا، أضاف بيسكوف: "بالطبع، ستحاول المزيد والمزيد من الدول الانخراط مباشرة في هذا الصراع".
في وقت سابق، قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لـ"رويترز"، إنه في حال حدوث شيئ في أوكرانيا "لن يتمكن المجتمع الدولي من تحمله"، سيكون من الصعب على سيؤول الإصرار على تزويد كييف بالدعم الإنساني أو المالي فقط، مما يسمح بإمكانية المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأول مرة.