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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الكرملين-يأسف-لموقف-سيؤول-غير-الودي-بخصوص-أوكرانيا--1076079863.html
الكرملين يأسف لموقف سيؤول غير الودي بخصوص أوكرانيا
الكرملين يأسف لموقف سيؤول غير الودي بخصوص أوكرانيا
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين يأسف للموقف غير الودي لسيؤول بخصوص أوكرانيا، وأن إمداد كييف بالأسلحة سيعني... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T10:47+0000
2023-04-19T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
كوريا الجنوبية
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يوجد شيء جديد جوهري في ذلك، وفيما يتعلق بالعقوبات وما إلى ذلك. للأسف، اتخذت سيؤول موقفًا غير ودي للغاية في هذه القصة بأكملها. هذا استمرار بالطبع، فإن بدء إمدادات الأسلحة سيعني بشكل غير مباشر مرحلة معينة من التورط في هذا الصراع".في وقت سابق، قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لـ"رويترز"، إنه في حال حدوث شيئ في أوكرانيا "لن يتمكن المجتمع الدولي من تحمله"، سيكون من الصعب على سيؤول الإصرار على تزويد كييف بالدعم الإنساني أو المالي فقط، مما يسمح بإمكانية المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأول مرة.
https://sputnikarabic.ae/20230416/جيش-كوريا-الجنوبية-يستخدم-طلقات-تحذيرية-ضد-زورق-كوري-شمالي-1075983619.html
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روسيا, كوريا الجنوبية
روسيا, كوريا الجنوبية

الكرملين يأسف لموقف سيؤول غير الودي بخصوص أوكرانيا

10:47 GMT 19.04.2023
© Sputnik . Vladimir Baranov / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020
الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Vladimir Baranov
/
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين يأسف للموقف غير الودي لسيؤول بخصوص أوكرانيا، وأن إمداد كييف بالأسلحة سيعني التورط في الصراع.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يوجد شيء جديد جوهري في ذلك، وفيما يتعلق بالعقوبات وما إلى ذلك. للأسف، اتخذت سيؤول موقفًا غير ودي للغاية في هذه القصة بأكملها. هذا استمرار بالطبع، فإن بدء إمدادات الأسلحة سيعني بشكل غير مباشر مرحلة معينة من التورط في هذا الصراع".

وردًا على تصريح الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بشأن المساعدة العسكرية المحتملة لأوكرانيا، أضاف بيسكوف: "بالطبع، ستحاول المزيد والمزيد من الدول الانخراط مباشرة في هذا الصراع".

الجيش الكوري الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
جيش كوريا الجنوبية يستخدم طلقات تحذيرية ضد زورق كوري شمالي
16 أبريل, 14:57 GMT
في وقت سابق، قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لـ"رويترز"، إنه في حال حدوث شيئ في أوكرانيا "لن يتمكن المجتمع الدولي من تحمله"، سيكون من الصعب على سيؤول الإصرار على تزويد كييف بالدعم الإنساني أو المالي فقط، مما يسمح بإمكانية المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأول مرة.
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Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
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