https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-المصرية-تدعو-إلى-امتناع-أي-طرف-خارجي-عن-التدخل-بشكل-يفاقم-الصراع-في-السودان-1076100332.html

الخارجية المصرية تدعو إلى امتناع أي "طرف خارجي" عن التدخل بشكل يفاقم الصراع في السودان

الخارجية المصرية تدعو إلى امتناع أي "طرف خارجي" عن التدخل بشكل يفاقم الصراع في السودان

دعت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إلى امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يفاقم من حدة الصراع بالسودان. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T19:46+0000

2023-04-19T19:46+0000

2023-04-19T19:46+0000

أخبار السودان اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072915124_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_980d42f07660a3bffb27d4d9b4372267.jpg

جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وفق بيان للخارجية.وخلال الاتصال، أعرب الوزير الإسباني عن "قلق بلاده البالغ من تداعيات المواجهات العسكرية الجارية، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والجاليات الأجنبية المتواجدة هناك".وأعرب ألباريس "عن تطلعه للتعرف على تقييم الوزير سامح شكري ورؤيته بشان تطورات الأحداث".من جانبه، تناول سامح شكري خلال الاتصال الجهود التي تبذلها مصر من خلال الاتصالات التي تجريها مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، مشدداً على "أهمية العمل على استغلال فرصة اقتراب عيد الفطر المبارك من أجل وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة لمدة 24 ساعة بعد جهود عربية ودولية لنزع فتيل الأزمة.وفشلت محاولات سابقة للهدنة بين الفريقين المتحاربين منذ أربعة أيام، حيث تواصلت مساء أمس الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن كانت بوتيرة أخف، بعد أقل من نصف ساعة من بدء سريان هدنة إنسانية كان من المفترض أن تستمر 24 ساعة إلا أنها انهارت واتهم كل فريق الفريق الآخر بالمسؤولية عن انهيار الهدنة.وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

https://sputnikarabic.ae/20230419/عودة-الدفعة-الأولى-من-الجنود-المصريين-المحتجزين-في-السودان-إلى-القاهرة-1076099363.html

https://sputnikarabic.ae/20230416/شكري-يطلع-وزير-خارجية-السودان-على-مبادرة-مصرية-سعودية-لحل-الخلاف-بعد-المواجهات-المسلحة-في-الخرطوم-1075978035.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي