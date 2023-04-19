https://sputnikarabic.ae/20230419/بعد-خطوة-مماثلة-من-الدعم-السريع-الجيش-السوداني-يوافق-على-هدنة-لمدة-24-ساعة-1076098110.html

بعد خطوة مماثلة من "الدعم السريع".. الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 24 ساعة

بعد خطوة مماثلة من "الدعم السريع".. الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 24 ساعة

أعلن الجيش السوداني، موافقته على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة تبدأ في السادسة مساء اليوم الأربعاء وتنتهي في نفس الموعد غدا. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T17:31+0000

2023-04-19T17:31+0000

2023-04-19T17:31+0000

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جاء ذلك في بيان لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، مساء اليوم الأربعاء، نشره على "تويتر".وقال البيان: "تعلن القوات المسلحة موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم وتنتهي بتمام الساعة السادسة من مساء غد الخميس".وأوضح أن الموافقة على الهدنة تأتي "بغرض تيسير النواحي الإنسانية على أن يلتزم الطرف الاخر بتحديدات الهدنة".وفي وقت سابق، أعلنت قوات "الدعم السريع" الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء اليوم الأربعاء.وأوضحت في بيان لها، أنه "تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء حتى السادسة من مساء غد الخميس".وتابع البيان: "نؤكد التزامنا التام بوقف كامل لإطلاق النار ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن".وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، قال في وقت سابق من اليوم أنه بحث ونظيريه المصري سامح شكري والإماراتي عبد الله بن زايد "العمل بشكل جماعي لحل النزاع"، مؤكدا أن "إراقة الدماء في السودان لا يمكن أن تستمر"، وذلك على خلفية المعارك الطاحنة التي اندلعت بين الجيش وقوات "الدعم السريع".وفشلت محاولات سابقة للهدنة بين الفريقين المتحاربين منذ أربعة أيام، حيث تواصلت مساء أمس الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن كانت بوتيرة أخف، بعد أقل من نصف ساعة من بدء سريان هدنة إنسانية كان من المفترض أن تستمر 24 ساعة إلا أنها انهارت واتهم كل فريق الفريق الآخر بالمسؤولية عن انهيار الهدنة.وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

https://sputnikarabic.ae/20230419/وزراء-خارجية-بريطانيا-ومصر-والإمارات-يبحثون-العمل-بشكل-جماعي-لحل-النزاع-بالسودان-1076097900.html

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار