https://sputnikarabic.ae/20230419/الدعم-السريع-يعلن-الموافقه-على-هدنة-لمدة-24-ساعة-تبدأ-مساء-اليوم-19-أبريل-1076087877.html
"الدعم السريع" يعلن الموافقه على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء اليوم 19 أبريل
"الدعم السريع" يعلن الموافقه على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء اليوم 19 أبريل
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء اليوم، الأربعاء. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T13:32+0000
2023-04-19T13:32+0000
2023-04-19T13:32+0000
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وأوضحت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه "تمت الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء حتى السادسة من مساء غد الخميس".وتابع البيان: "نؤكد التزامنا التام بوقف كامل لإطلاق النار ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن".وفشلت محاولات سابقة للهدنة بين الفريقين المتحاربين منذ أربعة أيام، حيث تواصلت مساء أمس الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن كانت بوتيرة أخف، بعد أقل من نصف ساعة من بدء سريان هدنة إنسانية كان من المفترض أن تستمر 24 ساعة إلا أنها انهارت واتهم كل فريق الفريق الآخر بالمسؤولية عن انهيار الهدنة.وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230419/قوات-الدعم-السريع-تعلن-نقل-الجنود-المصريين-المحتجزين-إلى-العاصمة-بسلام-1076082645.html
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أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
"الدعم السريع" يعلن الموافقه على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء اليوم 19 أبريل
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء اليوم، الأربعاء.
وأوضحت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه "تمت الموافقة على هدنة
لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء حتى السادسة من مساء غد الخميس".
وتابع البيان: "نؤكد التزامنا التام بوقف كامل لإطلاق النار ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن".
وفشلت محاولات سابقة للهدنة بين الفريقين المتحاربين منذ أربعة أيام، حيث تواصلت مساء أمس الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن كانت بوتيرة أخف، بعد أقل من نصف ساعة من بدء سريان هدنة إنسانية كان من المفترض أن تستمر 24 ساعة إلا أنها انهارت واتهم كل فريق الفريق الآخر بالمسؤولية عن انهيار الهدنة.
وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية
والمدنية.