https://sputnikarabic.ae/20230419/قوات-الدعم-السريع-تعلن-نقل-الجنود-المصريين-المحتجزين-إلى-العاصمة-بسلام-1076082645.html

قوات الدعم السريع تعلن نقل الجنود المصريين "المحتجزين" إلى العاصمة بسلام

قوات الدعم السريع تعلن نقل الجنود المصريين "المحتجزين" إلى العاصمة بسلام

أعلنت قوات الدعم السريع نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع قوات الجيش، السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T11:15+0000

2023-04-19T11:15+0000

2023-04-19T11:34+0000

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جاء ذلك في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنه "تم نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع القوات الانقلابية إلى العاصمة الخرطوم".وتابع البيان: "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقا للأوضاع التي تمر بها البلاد".يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي منذ يوم الأربعاء الماضي، كان سببا في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية حين طلبت الأخيرة انسحاب قوات الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه قادة الدعم السريع.وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وكان الطرفان قد وافقا على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، بعد 4 أيام من قتال عنيف في العاصمة ومدن أخرى.

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