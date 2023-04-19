https://sputnikarabic.ae/20230419/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-جسر-أوكراني-عائم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1076094384.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير جسر أوكراني عائم في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الروسية تعلن تدمير جسر أوكراني عائم في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير جسر عائم أقامته القوات الأوكرانية على نهر سيفيرسكي دونيتس، في منطقة سيفيرسك مالي. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T15:22+0000
2023-04-19T15:22+0000
2023-04-19T15:22+0000
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في منطقة سيفيرسك مالي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير جسر عائم شيدته القوات المسلحة الأوكرانية عبر نهر سيفيرسكي دونيتس".وأوضحت: "تم تدمير خزان وقود للآليات العسكرية التابعة للواء الدبابات السابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية قرب قرية كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير جسر أوكراني عائم في جمهورية دونيتسك الشعبية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير جسر عائم أقامته القوات الأوكرانية على نهر سيفيرسكي دونيتس، في منطقة سيفيرسك مالي.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في منطقة سيفيرسك مالي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير جسر عائم شيدته القوات المسلحة الأوكرانية عبر نهر سيفيرسكي دونيتس".
وفي منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز القيادة والمراقبة للكتيبة 110 التابعة للواء الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة محاور القتال، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
كما أعلنت الوزارة تدمير خزان وقود تابع للواء الدبابات الأوكراني قرب بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت: "تم تدمير خزان وقود للآليات العسكرية
التابعة للواء الدبابات السابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية قرب قرية كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".