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https://sputnikarabic.ae/20230419/الصين-تنفي-مزاعم-تزويد-روسيا-بطائرات-دون-طيار-لأغراض-عسكرية-1076087722.html
الصين تنفي مزاعم تزويد روسيا بطائرات دون طيار لأغراض عسكرية
الصين تنفي مزاعم تزويد روسيا بطائرات دون طيار لأغراض عسكرية
أفادت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، بأن الصين ترفض اتهامات تزويد روسيا بطائرات دون طيار لأغراض عسكرية. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T13:23+0000
2023-04-19T13:24+0000
روسيا
سلاح روسيا
الصين
طائرة دون طيار
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وجاء في بيان وزارة التجارة، ردًاعلى تقارير إعلامية، عن مزاعم توريد الصين طائرات دون طيار لروسيا لاستخدامها في مناطق الصراع: "تواصل الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، في الوقت نفسه، أنها لا تفكر في أفعالها، ولكن مع بعض الدول الغربية، دون أي سبب تنشر معلومات كاذبة حول تصدير الطائرات دون طيار الصينية إلى روسيا، وتشويه سمعة الشركات الصينية. وأن الصين تعارض هذا بشكل قاطع".وأشارت وزارة التجارة، إلى أن "الصين لديها قواعد صارمة لتصدير الطائرات دون طيار، والتي بموجبها يجب التحقق من أن الطائرات المصدرة سستخدم للأغراض السلمية".وشددت وزارة التجارة على أن، "الصين ستواصل تشديد ضوابط التصدير على الطائرات دون طيار وتدعو الأطراف المعنية على فعل الشيء نفسه، من أجل منع استخدام أنواع مختلفة من الطائرات دون طيار في ساحات القتال وفي مناطق الصراع".
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روسيا, سلاح روسيا, الصين, طائرة دون طيار
روسيا, سلاح روسيا, الصين, طائرة دون طيار

الصين تنفي مزاعم تزويد روسيا بطائرات دون طيار لأغراض عسكرية

13:23 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 13:24 GMT 19.04.2023)
CC BY-SA 4.0 / Mztourist / Wing Loong II front view, Dubai Air Show 2017 (cropped photo)طائرة دون طيار صينية من نوع Wing Loong II
طائرة دون طيار صينية من نوع Wing Loong II - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Mztourist / Wing Loong II front view, Dubai Air Show 2017 (cropped photo)
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أفادت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، بأن الصين ترفض اتهامات تزويد روسيا بطائرات دون طيار لأغراض عسكرية.
وجاء في بيان وزارة التجارة، ردًاعلى تقارير إعلامية، عن مزاعم توريد الصين طائرات دون طيار لروسيا لاستخدامها في مناطق الصراع: "تواصل الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، في الوقت نفسه، أنها لا تفكر في أفعالها، ولكن مع بعض الدول الغربية، دون أي سبب تنشر معلومات كاذبة حول تصدير الطائرات دون طيار الصينية إلى روسيا، وتشويه سمعة الشركات الصينية. وأن الصين تعارض هذا بشكل قاطع".

وأضافت الوزارة في البيان: "أن الصين اتخذت دائمًا موقفًا عادلًا بشأن أوكرانيا وبذلت قصارى جهدها لحل الأزمة سياسيًا".

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10:17 GMT
وأشارت وزارة التجارة، إلى أن "الصين لديها قواعد صارمة لتصدير الطائرات دون طيار، والتي بموجبها يجب التحقق من أن الطائرات المصدرة سستخدم للأغراض السلمية".
وأوضحت الوزارة: "أما بالنسبة للطائرات المدنية العادية دون طيار، لا توجد قيود دولية عليها، ودول العالم، لم تدرج الطائرات المدنية دون طيار في نطاق ضوابط التصدير، بل يسمح لها بالتجارة الحرة"، مؤكدة أنه "بعد الأزمة في أوكرانيا، علقت بعض الشركات الصينية التي تنتج طائرات مدنية دون طيار أنشطتها في مناطق الصراع".
وشددت وزارة التجارة على أن، "الصين ستواصل تشديد ضوابط التصدير على الطائرات دون طيار وتدعو الأطراف المعنية على فعل الشيء نفسه، من أجل منع استخدام أنواع مختلفة من الطائرات دون طيار في ساحات القتال وفي مناطق الصراع".
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