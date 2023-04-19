https://sputnikarabic.ae/20230419/الكرملين-المزيد-من-الدول-ستنخرط-في-الصراع-بأوكرانيا-1076082714.html

الكرملين المزيد من الدول ستنخرط في الصراع بأوكرانيا

الكرملين المزيد من الدول ستنخرط في الصراع بأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرميلين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العديد من الدول ستحاول التورط في الصراع الأوكراني. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T11:24+0000

2023-04-19T11:24+0000

2023-04-19T11:24+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

دميتري بيسكوف

الكرملين

رئيس كوريا الجنوبية

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وقال بيسكوف، ردًاعلى تصريح الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بشأن المساعدة العسكرية المحتملة لأوكرانيا، "بالطبع، ستحاول المزيد من الدول المشاركة مباشرة في هذا الصراع."وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في وقت سابق ، قد صرح لوكالة "رويترز"، إنه في حالة حدوث شئ في أوكرانيا "لن يتمكن المجتمع الدولي من تحمله"، وسيكون من الصعب على سيؤول زيادة الدعم الإنساني أو المالي لكييف، مما يسمح بإمكانية تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأول مرة.وقال بارك بيونغ هوان، إن " سياسة حكومة كوريا الجنوبية (فيما يتعلق بعدم تسليم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا)، من وجهة نظري، قد تغيرت بالفعل، ببساطة لم يتم بعد الإعلان عن هذا علناً.وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قد صرح لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، "أنه في حال استمرار الوضع في أوكرانيا على ماهو عليه، فإن المجتمع الدولي لا يمكنه تحمل ذلك، وسيكون من الصعب على سيؤول الاستمرار بتزويد كييف بالدعم الإنساني أو المالي فقط، ما يسمح لأول مرة بإمكانية تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا".وأضاف الخبير الكوبي الجنوبي: "ولهذا، هناك احتمال بأنه خلال الزيارة القادمة للرئيس يون سوك يول، إلى الولايات المتحدة، أو بعد فترة وجيزة من عودته، سيتم الإعلان عن تغييرات أكثر تفصيلاً."، مشيراً إلى أنه "ومع الوقت، وبضغط من واشنطن سيتم ترويج هذا التحول في السياسة بشكل متزايد للجمهور المحلي. وهذا خبر محزن للغاية".وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو حول توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

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أخبار أوكرانيا, روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, رئيس كوريا الجنوبية