عربي
https://sputnikarabic.ae/20230419/الكرملين-المزيد-من-الدول-ستنخرط-في-الصراع-بأوكرانيا-1076082714.html
الكرملين المزيد من الدول ستنخرط في الصراع بأوكرانيا
الكرملين المزيد من الدول ستنخرط في الصراع بأوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الكرميلين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العديد من الدول ستحاول التورط في الصراع الأوكراني. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T11:24+0000
2023-04-19T11:24+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
دميتري بيسكوف
الكرملين
رئيس كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg
وقال بيسكوف، ردًاعلى تصريح الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بشأن المساعدة العسكرية المحتملة لأوكرانيا، "بالطبع، ستحاول المزيد من الدول المشاركة مباشرة في هذا الصراع."وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في وقت سابق ، قد صرح لوكالة "رويترز"، إنه في حالة حدوث شئ في أوكرانيا "لن يتمكن المجتمع الدولي من تحمله"، وسيكون من الصعب على سيؤول زيادة الدعم الإنساني أو المالي لكييف، مما يسمح بإمكانية تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأول مرة.وقال بارك بيونغ هوان، إن " سياسة حكومة كوريا الجنوبية (فيما يتعلق بعدم تسليم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا)، من وجهة نظري، قد تغيرت بالفعل، ببساطة لم يتم بعد الإعلان عن هذا علناً.وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قد صرح لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، "أنه في حال استمرار الوضع في أوكرانيا على ماهو عليه، فإن المجتمع الدولي لا يمكنه تحمل ذلك، وسيكون من الصعب على سيؤول الاستمرار بتزويد كييف بالدعم الإنساني أو المالي فقط، ما يسمح لأول مرة بإمكانية تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا".وأضاف الخبير الكوبي الجنوبي: "ولهذا، هناك احتمال بأنه خلال الزيارة القادمة للرئيس يون سوك يول، إلى الولايات المتحدة، أو بعد فترة وجيزة من عودته، سيتم الإعلان عن تغييرات أكثر تفصيلاً."، مشيراً إلى أنه "ومع الوقت، وبضغط من واشنطن سيتم ترويج هذا التحول في السياسة بشكل متزايد للجمهور المحلي. وهذا خبر محزن للغاية".وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو حول توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230419/بعد-سيطرتهم-على-مقرات-عسكرية-أوكرانية-تكريم-جنود-كتيبة-أورال-الروسية-1076077718.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eaf27af40f71148b649c00fdf3660027.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, رئيس كوريا الجنوبية
أخبار أوكرانيا, روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, رئيس كوريا الجنوبية

الكرملين المزيد من الدول ستنخرط في الصراع بأوكرانيا

11:24 GMT 19.04.2023
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم الكرميلين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العديد من الدول ستحاول التورط في الصراع الأوكراني.
وقال بيسكوف، ردًاعلى تصريح الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بشأن المساعدة العسكرية المحتملة لأوكرانيا، "بالطبع، ستحاول المزيد من الدول المشاركة مباشرة في هذا الصراع."
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في وقت سابق ، قد صرح لوكالة "رويترز"، إنه في حالة حدوث شئ في أوكرانيا "لن يتمكن المجتمع الدولي من تحمله"، وسيكون من الصعب على سيؤول زيادة الدعم الإنساني أو المالي لكييف، مما يسمح بإمكانية تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأول مرة.

وبدوره، أكد مدير المعهد الكوري الجنوبي للدراسات الاستراتيجية الأوراسية، بارك بيونغ هوان، أن سيؤول قررت تقديم مساعدة عسكرية لكييف، وتبحث عن حجة مقنعة تستخدمها كعذر أخلاقي لتهيئة شعب كوريا الجنوبية لهذا الأمر.

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بعد سيطرتهم على مقرات عسكرية أوكرانية.. تكريم جنود كتيبة "أورال" الروسية
10:25 GMT
وقال بارك بيونغ هوان، إن " سياسة حكومة كوريا الجنوبية (فيما يتعلق بعدم تسليم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا)، من وجهة نظري، قد تغيرت بالفعل، ببساطة لم يتم بعد الإعلان عن هذا علناً.

وحول هذا الأمر تتحدث الوثائق الأميركية السرية التي تم تسريبها مؤخراً، يقوم الرئيس يون سوك يول، الآن بإطلاق تصريحات من أجل أن لا يشكل هذا الأمر صدمة لمواطني كوريا الجنوبية، ولتهيئة جو ملائم مسبقاً، وخاصة قبل زيارته إلى الولايات المتحدة. والتصريحات حول الشروط المسبقة، والقصف المكثف للسكان المسالمين، جرائم الحرب، وغيرها من المواقف غير المقبولة وهذا فقط حجة ضرورية لتبرير تغيير السياسة الكورية الجنوبية".

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قد صرح لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، "أنه في حال استمرار الوضع في أوكرانيا على ماهو عليه، فإن المجتمع الدولي لا يمكنه تحمل ذلك، وسيكون من الصعب على سيؤول الاستمرار بتزويد كييف بالدعم الإنساني أو المالي فقط، ما يسمح لأول مرة بإمكانية تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا".
وأضاف الخبير الكوبي الجنوبي: "ولهذا، هناك احتمال بأنه خلال الزيارة القادمة للرئيس يون سوك يول، إلى الولايات المتحدة، أو بعد فترة وجيزة من عودته، سيتم الإعلان عن تغييرات أكثر تفصيلاً."، مشيراً إلى أنه "ومع الوقت، وبضغط من واشنطن سيتم ترويج هذا التحول في السياسة بشكل متزايد للجمهور المحلي. وهذا خبر محزن للغاية".

ويذكر، أن موقف حكومة كوريا الجنوبية خلال الفترة الماضية وحتى الآن، كان يستند إلى مبدأ عدم توفير الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، الأمر الذي قوبل بدعم من قبل المعارضة الكورية الجنوبية، حيث وصف رئيس الحزب الديمقراطي المتحد، المعارض الرئيسي، لي جاي ميونغ، في نيسان/ أبريل الجاري، أن قرار توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا " أمر غير مرغوب به".

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو حول توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала