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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/بعد-سيطرتهم-على-مقرات-عسكرية-أوكرانية-تكريم-جنود-كتيبة-أورال-الروسية-1076077718.html
بعد سيطرتهم على مقرات عسكرية أوكرانية.. تكريم جنود كتيبة "أورال" الروسية
بعد سيطرتهم على مقرات عسكرية أوكرانية.. تكريم جنود كتيبة "أورال" الروسية
أفادرت وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن جنود من كتيبة "أورال" تمت مكافأتهم ومنحهم مداليات الشجاعة لسيطرتهم على مواقع أوكرانية وأداء... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T10:25+0000
2023-04-19T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع: "تم منح الجنود جوائز الدولة، بالإضافة إلى وسام الشجاعة والتفاني التي ظهرت خلال العملية العسكرية الخاصة".وأفادت الدفاع: "كانت المهمة إجلاء الأفراد الذين كانوا على خط المواجهة، ومحاطين بالعسكريين الأوكرانيين".وبحسب وزارة الدفاع: "تم تشكيل كتيبة منفصلة من جنود كتيبة "أورال"، وتم إكمال العديد من المهام بنجاح للاستيلاء على نقاط معاقل القوات الأوكرانية وتدمير المعدات العسكرية في منطقة العمليات الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20230419/الوحدات-الروسية-تسيطر-على-حوالي-90-بالمئة-من-أرتيوموفسك-1076073191.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

بعد سيطرتهم على مقرات عسكرية أوكرانية.. تكريم جنود كتيبة "أورال" الروسية

10:25 GMT 19.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم "قاتلوا من أجل الوطن الأم"
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أفادرت وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن جنود من كتيبة "أورال" تمت مكافأتهم ومنحهم مداليات الشجاعة لسيطرتهم على مواقع أوكرانية وأداء مهام أخرى في منطقة العمليات الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع: "تم منح الجنود جوائز الدولة، بالإضافة إلى وسام الشجاعة والتفاني التي ظهرت خلال العملية العسكرية الخاصة".

وبحسب الوزارة، فقد تم منح الجوائز في إحدى مناطق القتال، وقدم ممثل عن قيادة مجموعة "المركز"، لجنود "أورال"، ميداليات الشجاعة، وجائزة "البسالة العسكرية"، و"صليب القديس جورج"، ووسام "مشارك في عملية عسكرية خاصة".

معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الوحدات الروسية تسيطر على حوالي 90 بالمئة من أرتيوموفسك
08:25 GMT
وأفادت الدفاع: "كانت المهمة إجلاء الأفراد الذين كانوا على خط المواجهة، ومحاطين بالعسكريين الأوكرانيين".

قال قائد المجموعة التي تحمل علامة النداء " كوشي"، والذي حصل على وسام الشجاعة لوكالة "سبوتنيك"، إن "القتال على هذه المواقع استمر لمدة يومين، وبالنهاية تمكنا من السيطرة على هذه المنطقة وإخلاء المجموعة".

وبحسب وزارة الدفاع: "تم تشكيل كتيبة منفصلة من جنود كتيبة "أورال"، وتم إكمال العديد من المهام بنجاح للاستيلاء على نقاط معاقل القوات الأوكرانية وتدمير المعدات العسكرية في منطقة العمليات الخاصة".
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Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
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