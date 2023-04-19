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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/المدفعية-الروسية-تدمرمدفع-هاوتزر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1076085071.html
المدفعية الروسية تدمرمدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون
المدفعية الروسية تدمرمدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون
دمرت المدفعية الروسية، الليلة الماضية، في منطقة خيرسون مدافع هاوتزر أوكرانية وقذائف هاون بالذخيرة وتم تحييد عدد من جنود القوات الأوكرانية. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T11:59+0000
2023-04-19T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية
سلاح روسيا
روسيا
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وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، دمرت القوات الروسية في الليل، في منطقة بيريسلاف، مدافع هاوتزر عيار122ملم بالذخيرة، وتم تحييد 4 جنود من القوات الأوكرانية وأصيب 4 آخرون.وأضاف المصدر، تم تدمير قذيفة "هاون" من عيار 120 ملم بالذخيرة، في منطقة تياغينكا، وتم تحييد 3 من الجانب الأوكراني وأصيب 2.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230419/تدمير-مجموعتين-من-المخربين-الأوكرانيين-على-محور-كوبيانسك--1076068097.html
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المدفعية الروسية, سلاح روسيا, روسيا
المدفعية الروسية, سلاح روسيا, روسيا

المدفعية الروسية تدمرمدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون

11:59 GMT 19.04.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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دمرت المدفعية الروسية، الليلة الماضية، في منطقة خيرسون مدافع هاوتزر أوكرانية وقذائف هاون بالذخيرة وتم تحييد عدد من جنود القوات الأوكرانية.
وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، دمرت القوات الروسية في الليل، في منطقة بيريسلاف، مدافع هاوتزر عيار122ملم بالذخيرة، وتم تحييد 4 جنود من القوات الأوكرانية وأصيب 4 آخرون.
وأضاف المصدر، تم تدمير قذيفة "هاون" من عيار 120 ملم بالذخيرة، في منطقة تياغينكا، وتم تحييد 3 من الجانب الأوكراني وأصيب 2.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
02:09 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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