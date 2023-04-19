https://sputnikarabic.ae/20230419/المدفعية-الروسية-تدمرمدفع-هاوتزر-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1076085071.html
المدفعية الروسية تدمرمدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون
المدفعية الروسية تدمرمدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون
دمرت المدفعية الروسية، الليلة الماضية، في منطقة خيرسون مدافع هاوتزر أوكرانية وقذائف هاون بالذخيرة وتم تحييد عدد من جنود القوات الأوكرانية. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T11:59+0000
2023-04-19T11:59+0000
2023-04-19T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية
سلاح روسيا
روسيا
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وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، دمرت القوات الروسية في الليل، في منطقة بيريسلاف، مدافع هاوتزر عيار122ملم بالذخيرة، وتم تحييد 4 جنود من القوات الأوكرانية وأصيب 4 آخرون.وأضاف المصدر، تم تدمير قذيفة "هاون" من عيار 120 ملم بالذخيرة، في منطقة تياغينكا، وتم تحييد 3 من الجانب الأوكراني وأصيب 2.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230419/تدمير-مجموعتين-من-المخربين-الأوكرانيين-على-محور-كوبيانسك--1076068097.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
المدفعية الروسية, سلاح روسيا, روسيا
المدفعية الروسية, سلاح روسيا, روسيا
المدفعية الروسية تدمرمدفع هاوتزر للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون
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دمرت المدفعية الروسية، الليلة الماضية، في منطقة خيرسون مدافع هاوتزر أوكرانية وقذائف هاون بالذخيرة وتم تحييد عدد من جنود القوات الأوكرانية.
وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، دمرت القوات الروسية في الليل، في منطقة بيريسلاف، مدافع هاوتزر عيار122ملم بالذخيرة، وتم تحييد 4 جنود من القوات الأوكرانية وأصيب 4 آخرون.
وأضاف المصدر، تم تدمير قذيفة "هاون" من عيار 120 ملم بالذخيرة، في منطقة تياغينكا، وتم تحييد 3 من الجانب الأوكراني وأصيب 2.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.