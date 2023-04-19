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تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/تدمير-مجموعتين-من-المخربين-الأوكرانيين-على-محور-كوبيانسك--1076068097.html
تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
صرح مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" الروسية، دميتري شيبيليافتسيف، صباح الأربعاء، بأن القوات الروسية كشفت وقضت، على محور كوبيانسك، خلال الـ24 ساعة... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T02:09+0000
2023-04-19T02:18+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال شيبيليافتسيف لوكالة "سبوتنيك": "خلال النهار، على محور كوبيانسك، كشف عسكريو مجموعة "زاباد" ودمروا مجموعتين للتخريب والاستطلاع للعدو من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103".وأضاف الضابط الروسي، أنه "في منطقة مدينة لوزوفايا، قام طاقم المدفعية ذاتية الدفع 2إس19 "مستا-إس" بقيادة الرقيب ألكسندر غولوبيف بتدمير مدفعية ذاتية الدفع 2إس3 "أكاتسيا"".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230419/صواريخ-إس-300-الأوكرانية-تدمر-مدرسة-قرب-مدينة-سنيغيريوفكا-1076067763.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك

02:09 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 02:18 GMT 19.04.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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صرح مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" الروسية، دميتري شيبيليافتسيف، صباح الأربعاء، بأن القوات الروسية كشفت وقضت، على محور كوبيانسك، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، على مجموعتين من المخربين الأوكرانيين، ودمرت أيضًا مدفع ذاتي الدفع من طراز "آكاتسيا".
موسكو - سبوتنيك. وقال شيبيليافتسيف لوكالة "سبوتنيك": "خلال النهار، على محور كوبيانسك، كشف عسكريو مجموعة "زاباد" ودمروا مجموعتين للتخريب والاستطلاع للعدو من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تدمر مدرسة قرب مدينة سنيغيريوفكا بمقاطعة خيرسون
01:31 GMT
وأضاف الضابط الروسي، أنه "في منطقة مدينة لوزوفايا، قام طاقم المدفعية ذاتية الدفع 2إس19 "مستا-إس" بقيادة الرقيب ألكسندر غولوبيف بتدمير مدفعية ذاتية الدفع 2إس3 "أكاتسيا"".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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