https://sputnikarabic.ae/20230419/تدمير-مجموعتين-من-المخربين-الأوكرانيين-على-محور-كوبيانسك--1076068097.html
تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
صرح مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" الروسية، دميتري شيبيليافتسيف، صباح الأربعاء، بأن القوات الروسية كشفت وقضت، على محور كوبيانسك، خلال الـ24 ساعة... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T02:09+0000
2023-04-19T02:09+0000
2023-04-19T02:18+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال شيبيليافتسيف لوكالة "سبوتنيك": "خلال النهار، على محور كوبيانسك، كشف عسكريو مجموعة "زاباد" ودمروا مجموعتين للتخريب والاستطلاع للعدو من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103".وأضاف الضابط الروسي، أنه "في منطقة مدينة لوزوفايا، قام طاقم المدفعية ذاتية الدفع 2إس19 "مستا-إس" بقيادة الرقيب ألكسندر غولوبيف بتدمير مدفعية ذاتية الدفع 2إس3 "أكاتسيا"".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230419/صواريخ-إس-300-الأوكرانية-تدمر-مدرسة-قرب-مدينة-سنيغيريوفكا-1076067763.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
تدمير مجموعتين من المخربين الأوكرانيين على محور كوبيانسك
02:09 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 02:18 GMT 19.04.2023) تابعنا عبر
صرح مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" الروسية، دميتري شيبيليافتسيف، صباح الأربعاء، بأن القوات الروسية كشفت وقضت، على محور كوبيانسك، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، على مجموعتين من المخربين الأوكرانيين، ودمرت أيضًا مدفع ذاتي الدفع من طراز "آكاتسيا".
موسكو - سبوتنيك
. وقال شيبيليافتسيف لوكالة "سبوتنيك": "خلال النهار، على محور كوبيانسك، كشف عسكريو مجموعة "زاباد" ودمروا مجموعتين للتخريب والاستطلاع للعدو من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103".
وأضاف الضابط الروسي، أنه "في منطقة مدينة لوزوفايا، قام طاقم المدفعية ذاتية الدفع 2إس19 "مستا-إس" بقيادة الرقيب ألكسندر غولوبيف بتدمير مدفعية ذاتية الدفع 2إس3 "أكاتسيا"".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.