https://sputnikarabic.ae/20230418/الجيش-السوداني-قوات-الدعم-السريع-لم-تلتزم-بالهدنة-الإنسانية-ولم-توقف-مناوشاتها-1076063946.html

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع لم تلتزم بالهدنة الإنسانية ولم توقف مناوشاتها

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع لم تلتزم بالهدنة الإنسانية ولم توقف مناوشاتها

اتهم الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، قوات الدعم السريع بخرق الهدنة الإنسانية المعلنة لمدة 24 ساعة بين الطرفين بوساطة دولية، مؤكدا أنها لم توقف مناوشاتها في عدة... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T19:18+0000

2023-04-18T19:18+0000

2023-04-18T19:18+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان عبر "فيسبوك" (تابع لشركة ميتا الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، أنه "تم عرض مقترح هدنة من أطراف دولية لمدة 24 ساعة للنواحي الإنسانية وافقت عليها القوات المسلحة إلا أن مليشيا التمرد (قوات الدعم السريع) لم تلتزم بها ولم تتوقف مناوشاتها لمحيط القيادة والمطار".وأكدت أن "الموقف العام مستقر عدا مناوشات محدودة في محيط منطقة القيادة والمطار"، مشيرة إلى أن هناك "معلومات دقيقة بفصول عملية التآمر ومؤشرات قوية بتورط أطراف إقليمية ومحلية نفصح عنها في الوقت المناسب".وكانت المعارك قد تواصلت لليوم الرابع على التوالي، بين قوات الجيش والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بما في ذلك في العاصمة الخرطوم.وتدور منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.ويواصل الجانبان، طوال اليومين الماضيين، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزانها والخسائر التي يوقعانها في صفوف بعضهما بعضا.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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https://sputnikarabic.ae/20230418/أبرز-محطات-الخلاف-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-1076048230.html

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني