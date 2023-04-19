https://sputnikarabic.ae/20230419/سلاح-الجو-الأمريكي-يعلق-مهمة-وحدة-الاستخبارات-التي-تسربت-منها-وثائق-البنتاغون-1076067111.html
سلاح الجو الأمريكي يعلق مهمة وحدة الاستخبارات التي تسربت منها وثائق البنتاغون
سلاح الجو الأمريكي يعلق مهمة وحدة الاستخبارات التي تسربت منها وثائق البنتاغون
صرحت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، آن ستيفانيك، أنه تم إعادة توجيه مهمة المخابرات للوحدة التي كان يعمل بها المشتبه به في تسريب معلومات البنتاغون، جاك... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T00:08+0000
2023-04-19T00:08+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت ستيفانيك "إن الجناح الاستخباراتي 102 لا يقوم حاليًا بمهمته الاستخباراتية المحددة، حيث تم إعادة توجيه المهمة مؤقتًا إلى إدارات أخرى داخل القوات الجوية".وأضافت أن قائد القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، وجّه المفتش العام للقوات الجوية بالتحقق من مدى التزام الجناح 102 للقوات الجوية بالسياسات والإجراءات والمعايير العامة، بما في ذلك بيئة الوحدة والامتثال المتعلق بإطلاق المعلومات الأمنية القومية.وأعلن البيت الأبيض، الخميس الماضي، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قيدت الوصول إلى الوثائق السرية المسربة على شبكة الإنترنت، والمعلومات السرية الأخرى، لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.وذكرت "نيويورك تايمز"، قبل أسبوع، أن "البنتاغون" يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230413/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-الأمريكي-يعتقل-المشتبه-فيه-بتسريب-وثائق-البنتاغون-السرية-فيديو-1075883237.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
سلاح الجو الأمريكي يعلق مهمة وحدة الاستخبارات التي تسربت منها وثائق البنتاغون
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صرحت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، آن ستيفانيك، أنه تم إعادة توجيه مهمة المخابرات للوحدة التي كان يعمل بها المشتبه به في تسريب معلومات البنتاغون، جاك تيكسيرا، مؤقتاً، وذلك في إطار تحقيق المفتش العام.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت ستيفانيك "إن الجناح الاستخباراتي 102 لا يقوم حاليًا بمهمته الاستخباراتية المحددة، حيث تم إعادة توجيه المهمة مؤقتًا إلى إدارات أخرى داخل القوات الجوية".
وأضافت أن قائد القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، وجّه المفتش العام للقوات الجوية بالتحقق من مدى التزام الجناح 102 للقوات الجوية بالسياسات والإجراءات والمعايير العامة، بما في ذلك بيئة الوحدة والامتثال المتعلق بإطلاق المعلومات الأمنية القومية.
وأعلن البيت الأبيض، الخميس الماضي، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قيدت الوصول إلى الوثائق السرية المسربة
على شبكة الإنترنت، والمعلومات السرية الأخرى، لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
وذكرت "نيويورك تايمز"، قبل أسبوع، أن "البنتاغون" يحقق في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية
وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".
وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.