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شويغو يجري جولة تفقدية على منشآت أنظمة "الحرب الإلكترونية"
شويغو يجري جولة تفقدية على منشآت أنظمة "الحرب الإلكترونية"
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، قام اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية في مؤسسات الدفاع في مقاطعة كالوشسكيا التي تنتج معدات للحرب... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T14:33+0000
2023-04-19T14:33+0000
سلاح روسيا
وزارة الدفاع الروسية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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وتفقد وزير الدفاع الروسي منشآت الإنتاج، التي تنتج معدات حربية إلكترونية لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية، حيث عُرض على الوزير عينات واعدة من أنظمة الحرب الإلكترونية.وأبلغ رئيس مؤسسة "كالوشسكيا" وزيرالدفاع بنتائج تنفيذ أمر وزارة الدفاع، وكذلك حول المشاريع الجارية لزيادة توسيع القدرة الإنتاجية.وفقا لتقرير إدارة الشركة فإن، "حجم الإنتاج الآن قد زاد بشكل كبير، بسبب تحديث خطوط الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل وإدخال تقنيات جديدة، بما في ذلك المرافق الفضائية والطيران".وأضاف تقرير الشركة: "بسبب العقود الجديدة مع وزارة الدفاع، في المستقبل، سيزداد الحجم الإجمالي للإنتاج بمقدار الضعف".
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سلاح روسيا, وزارة الدفاع الروسية, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
سلاح روسيا, وزارة الدفاع الروسية, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

شويغو يجري جولة تفقدية على منشآت أنظمة "الحرب الإلكترونية"

14:33 GMT 19.04.2023
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شركات الصناعات الدفاعية التي تشارك في تأمين المنتجات لتزويد العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، قام اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية في مؤسسات الدفاع في مقاطعة كالوشسكيا التي تنتج معدات للحرب الإلكترونية.
وتفقد وزير الدفاع الروسي منشآت الإنتاج، التي تنتج معدات حربية إلكترونية لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية، حيث عُرض على الوزير عينات واعدة من أنظمة الحرب الإلكترونية.
وأبلغ رئيس مؤسسة "كالوشسكيا" وزيرالدفاع بنتائج تنفيذ أمر وزارة الدفاع، وكذلك حول المشاريع الجارية لزيادة توسيع القدرة الإنتاجية.
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وفقا لتقرير إدارة الشركة فإن، "حجم الإنتاج الآن قد زاد بشكل كبير، بسبب تحديث خطوط الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل وإدخال تقنيات جديدة، بما في ذلك المرافق الفضائية والطيران".
وأضاف تقرير الشركة: "بسبب العقود الجديدة مع وزارة الدفاع، في المستقبل، سيزداد الحجم الإجمالي للإنتاج بمقدار الضعف".
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