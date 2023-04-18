https://sputnikarabic.ae/20230418/لافروف-موسكو-تبذل-قصارى-جهدها-لتقليل-اعتماد-فنزويلا-على-أهواء-واشنطن-1076066618.html

لافروف: موسكو تبذل قصارى جهدها لتقليل اعتماد فنزويلا على أهواء واشنطن

لافروف: موسكو تبذل قصارى جهدها لتقليل اعتماد فنزويلا على أهواء واشنطن

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستساعد في جعل الاقتصاد الفنزويلي أقل اعتمادًا على نزوات الولايات المتحدة وألعابها الجيوسياسية، مشيرا إلى أن... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T23:04+0000

2023-04-18T23:04+0000

2023-04-18T23:04+0000

سيرغي لافروف

رئاسة فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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كاراكاس - سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الفنزويلي: "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أن يصبح الاقتصاد الفنزويلي أقل اعتمادًا على أهواء الولايات المتحدة وألعابها الجيوسياسية، أو أي لاعبين آخرين من المعسكر الغربي. وأنا مقتنع بأن تجربتنا ستكون مفيدة للأصدقاء الفنزويليين، لأنه من حيث عدد العقوبات، نحن الآن أبطال العالم، ونحن نراكم الخبرة بسرعة".وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الفنزويلي، مجيبا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان بإمكان روسيا مساعدة فنزويلا في التغلب على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بالنظر إلى أن روسيا لديها تجربة ناجحة في هذا المجال: "أريد أن أؤكد أن الجميع يدركون جيدًا أن الولايات المتحدة يمكن أن تخدع في أي لحظة، وفي كثير من الأحيان يخدعون أكثر مما يفون بوعودهم وبمقترحاتهم".ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو لزيارة روسيا: "أنا ممتن بصدق للقاء. لقد دعوت الوزير لزيارة روسيا في الوقت المناسب له".وأكدت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيانها يوم أمس، أن العلاقات بين روسيا وفنزويلا تشكل تحالفًا استراتيجيًا قويًا يتوسع باستمرار.

https://sputnikarabic.ae/20230407/روسيا-التبادل-التجاري-مع-فنزويلا-يمكن-أن-ينمو-إلى-300-مليون-دولار-شهريا-1075629310.html

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