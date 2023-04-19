عربي
https://sputnikarabic.ae/20230419/ماسك-التخلف-عن-التسديد-في-الولايات-المتحدة-مسألة-وقت-1076095036.html
ماسك: التخلف عن التسديد في الولايات المتحدة مسألة وقت
ماسك: التخلف عن التسديد في الولايات المتحدة مسألة وقت
قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، إن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ليس سوى مسألة وقت. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T15:48+0000
2023-04-19T15:48+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103959/73/1039597345_0:292:4201:2655_1920x0_80_0_0_b9de0ad67408075d49bc4c320a988674.jpg
ورد ماسك في حسابه "تويتر" على منشور للبيت الأبيض مفاده بأن خطة الجمهوريين قد تكون التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة: "بالنظر إلى الإنفاق الفيدرالي، إنها مسألة وقت، وليس ما إذا كنا نتخلف عن السداد".وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن الدين القومي الأمريكي أصبح قنبلة موقوتة ستنفجر بسبب عدم اتخاذ إجراءات مسؤولة.ورفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إجراء محادثات مع مكارثي بشأن سقف الدين الوطني ويطالب برفعه تلقائيًا كما كان الحال دائمًا في الماضي.في يناير/ كانون الثاني، أخطرت وزارة الخزانة الكونغرس ببدء "إجراءات استثنائية" حتى 5 يونيو/ حزيران فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني البالغ 31.381 تريليون دولار. ثم دعا رئيس الدائرة المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.
https://sputnikarabic.ae/20230417/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-أتمنى-أن-يستمع-المتطرف-بايدن-إلى-نسخته-المنطقية-السابقة-بشأن-أزمة-الديون-1076018756.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103959/73/1039597345_136:0:4063:2945_1920x0_80_0_0_d5742aa055fad96fe8098474006d9299.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك

ماسك: التخلف عن التسديد في الولايات المتحدة مسألة وقت

15:48 GMT 19.04.2023
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu / مؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إيلون ماسك
مؤسس شركة سبيس إكس الفضائية، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu /
تابعنا عبرTelegram
قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، إن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ليس سوى مسألة وقت.
ورد ماسك في حسابه "تويتر" على منشور للبيت الأبيض مفاده بأن خطة الجمهوريين قد تكون التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة: "بالنظر إلى الإنفاق الفيدرالي، إنها مسألة وقت، وليس ما إذا كنا نتخلف عن السداد".
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن الدين القومي الأمريكي أصبح قنبلة موقوتة ستنفجر بسبب عدم اتخاذ إجراءات مسؤولة.

وقال مكارثي، يوم الاثنين، إن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة "ليس خيارا" لكنه استبعد رفع سقف الديون دون تنازلات من الإدارة الأمريكية. يطالب البيت الأبيض الكونغرس بتوسيع حدود الاقتراض دون قيد أو شرط، محذرًا من أنه بخلاف ذلك لن تكون البلاد قادرة على خدمة التزامات ديونها في الصيف.

رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
رئيس مجلس النواب الأمريكي: أتمنى أن يستمع المتطرف بايدن إلى نسخته المنطقية السابقة بشأن أزمة الديون
17 أبريل, 15:11 GMT
ورفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إجراء محادثات مع مكارثي بشأن سقف الدين الوطني ويطالب برفعه تلقائيًا كما كان الحال دائمًا في الماضي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في أواخر مارس /آذار، إن الجمهوريين يهددون الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة.

في يناير/ كانون الثاني، أخطرت وزارة الخزانة الكونغرس ببدء "إجراءات استثنائية" حتى 5 يونيو/ حزيران فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني البالغ 31.381 تريليون دولار. ثم دعا رئيس الدائرة المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала