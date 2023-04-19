https://sputnikarabic.ae/20230419/ماسك-التخلف-عن-التسديد-في-الولايات-المتحدة-مسألة-وقت-1076095036.html
ماسك: التخلف عن التسديد في الولايات المتحدة مسألة وقت
ماسك: التخلف عن التسديد في الولايات المتحدة مسألة وقت
قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، إن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ليس سوى مسألة وقت. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T15:48+0000
2023-04-19T15:48+0000
2023-04-19T15:48+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك
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ورد ماسك في حسابه "تويتر" على منشور للبيت الأبيض مفاده بأن خطة الجمهوريين قد تكون التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة: "بالنظر إلى الإنفاق الفيدرالي، إنها مسألة وقت، وليس ما إذا كنا نتخلف عن السداد".وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن الدين القومي الأمريكي أصبح قنبلة موقوتة ستنفجر بسبب عدم اتخاذ إجراءات مسؤولة.ورفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إجراء محادثات مع مكارثي بشأن سقف الدين الوطني ويطالب برفعه تلقائيًا كما كان الحال دائمًا في الماضي.في يناير/ كانون الثاني، أخطرت وزارة الخزانة الكونغرس ببدء "إجراءات استثنائية" حتى 5 يونيو/ حزيران فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني البالغ 31.381 تريليون دولار. ثم دعا رئيس الدائرة المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.
https://sputnikarabic.ae/20230417/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-أتمنى-أن-يستمع-المتطرف-بايدن-إلى-نسخته-المنطقية-السابقة-بشأن-أزمة-الديون-1076018756.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك
ماسك: التخلف عن التسديد في الولايات المتحدة مسألة وقت
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قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، إن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ليس سوى مسألة وقت.
ورد ماسك في حسابه "تويتر" على منشور للبيت الأبيض مفاده بأن خطة الجمهوريين قد تكون التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة: "بالنظر إلى الإنفاق الفيدرالي، إنها مسألة وقت، وليس ما إذا كنا نتخلف عن السداد".
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن الدين القومي الأمريكي أصبح قنبلة موقوتة ستنفجر بسبب عدم اتخاذ إجراءات مسؤولة.
وقال مكارثي، يوم الاثنين، إن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة "ليس خيارا" لكنه استبعد رفع سقف الديون دون تنازلات من الإدارة الأمريكية. يطالب البيت الأبيض الكونغرس بتوسيع حدود الاقتراض دون قيد أو شرط، محذرًا من أنه بخلاف ذلك لن تكون البلاد قادرة على خدمة التزامات ديونها في الصيف.
ورفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إجراء محادثات مع مكارثي بشأن سقف الدين الوطني ويطالب برفعه تلقائيًا كما كان الحال دائمًا في الماضي.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في أواخر مارس /آذار، إن الجمهوريين يهددون الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة.
في يناير/ كانون الثاني، أخطرت وزارة الخزانة الكونغرس ببدء "إجراءات استثنائية" حتى 5 يونيو/ حزيران فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني البالغ 31.381 تريليون دولار. ثم دعا رئيس الدائرة المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.