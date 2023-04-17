رئيس مجلس النواب الأمريكي: أتمنى أن يستمع المتطرف بايدن إلى نسخته المنطقية السابقة بشأن أزمة الديون
© AFP 2023 / SAUL LOEBرئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، والرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / SAUL LOEB
واصل رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الاثنين، انتقاداته للرئيس، جو بايدن، بشأن أزمة سقف ديون الولايات المتحدة، الآخذة في الارتفاع.
وأكد في مؤتمر صحفي أنه لم يسمع أي رد من البيت الأبيض، منذ اجتماعه الأول مع بايدن، في الأول من شهر فبراير/ شباط الماضي، لمناقشة حدود ديون البلاد.
وقال: "التقيت ببايدن في البيت الأبيض في الأول من فبراير قبل 75 يوما، وخلال اجتماعنا، أخبرت الرئيس بوضوح "دعونا نجد طريقة للتوصل إلى اتفاق كما فعلنا من قبل، ووافق الرئيس على التفاوض بحُسن نية".
وأردف: "لكن لسوء الحظ، لم أسمع من البيت الأبيض منذ اجتماعنا الأول".
وفي المؤتمر الصحفي، اقتبس كيفن مكارثي مقوله لجو بايدن وقتما كان نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما في عام 2011، هي "لا يمكنك الحكم من دون التفاوض"، ثم وجّه سؤال إلى بايدن: "ما الذي تغيّر يا سيادة الرئيس؟".
وتابع مكارثي: "إنني أتفق مع جو بايدن المنطقي السابق، وأتمنى أن يستمع إليه جو بايدن المتطرف الحالي".
To quote Vice President Biden from the 2011 debt limit talks: “you can’t govern” without negotiating.— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 17, 2023
What changed, Mr. President?
I agree with the former, sensible Joe Biden; I wish the current, extreme Joe Biden would listen to him too. pic.twitter.com/REeEWWeHQ8
وشدد مكارثي في حديثه أن "الدين القومي الأمريكي مرتفع للغاية، والمشكلة تزداد سوءا وليس أفضل، سيدي الرئيس توقف عن ممارسة الألعاب الحزبية، إن التخلف عن سداد ديوننا ليس خيارا".
Our national debt is too high. Far too high. And the problem is getting worse, not better. Mr. President, enough is enough—stop playing partisan games. Defaulting on our debt is not an option. https://t.co/5p4tOJv65g— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 17, 2023
وفي سياق متصل، حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، على "تويتر"، اليوم الاثنين، من أنه
"كلما طال انتظار الرئيس بايدن لكي يكون عاقلا لإيجاد اتفاق، زاد احتمال أن تتعثر إدارته في أول تقصير في تاريخ أمتنا".
Make no mistake: the longer President Biden waits to be sensible, to find agreement, the more likely it becomes that his administration will bumble into the first default in our nation’s history.— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 17, 2023
وسبق أن قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الشهر الماضي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعرّض الأسواق المالية الأمريكية للخطر، من خلال تأخير المفاوضات مع الكونغرس بشأن رفع سقف الديون.
وفي شهر فبراير الماضي، التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لمناقشة رفع سقف الديون، إذ عبّر مكارثي عن مخاوفه بشأن القيام بذلك، ومواصلة الإنفاق عند هذه المستويات المرتفعة.
وأكد بايدن أهمية زيادة حد الاقتراض للأمة، قبل أن تتخلف عن سداد التزاماتها المالية.