https://sputnikarabic.ae/20230419/مسؤول-يمني-يأمل-أن-تؤدي-الصين-دورا-أكبر-لحل-الأزمة-في-بلاده-1076095795.html

مسؤول يمني يأمل أن تؤدي الصين دورا أكبر لحل الأزمة في بلاده

مسؤول يمني يأمل أن تؤدي الصين دورا أكبر لحل الأزمة في بلاده

أعرب عضو المجلس الرئاسي اليمني سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تلعب الحكومة الصينية دورا أكبر في حل الأزمة التي تعاني منها بلاده منذ 8 أعوام. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T16:02+0000

2023-04-19T16:02+0000

2023-04-19T16:02+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

الصين

العالم العربي

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103540/26/1035402692_0:98:3080:1831_1920x0_80_0_0_205c87c0d835bf84eff45dead3eea97d.jpg

جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشاو تشنغ، على ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".وناقش اللقاء "مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لوقف الحرب واستئناف العملية السياسية وتحقيق السلام".وبحث العرادة والسفير الصيني "سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".وأشاد عضو المجلس الرئاسي اليمني "بالدور الكبير الذي لعبته جمهورية الصين الشعبية في دعم التنمية في بلادنا بمختلف المجالات"، وكذلك بـ"الدور الصيني الإيجابي في تعزيز الأمن والسلم الدولي وجهود الدبلوماسية الصينية ومساعيها الرامية لمعالجة العديد من القضايا المعقدة والملفات العالقة على المستوى الإقليمي والدولي".وأعرب العرادة عن أمله "في أن تلعب الحكومة الصينية دوراً أكبر في حل الأزمة اليمنية وإنهاء المعاناة الإنسانية التي سببتها ميليشيا الحوثي في اليمن بانقلابها على مخرجات الحوار الوطني واختطاف مؤسسات الدولة"، على حد وصفه.وأكد أهمية "ممارسة بكين ضغوطاً حقيقية ومؤثرة على طهران لوقف تدخلاتها المستمرة في شؤون اليمن الداخلية ورفع يدها عن المليشيات الحوثية والتوقف عن دعمها وإمدادها بالأسلحة والأموال والعمل على تهيئة الأجواء لإنجاح كافة الجهود الرامية لإحلال السلام العادل والشامل".وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية، تزايدت الجهود الدولية والإقليمية لاستئناف هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230209/الصين-تعتزم-رفع-حجم-التبادل-التجاري-مع-اليمن-إلى-6-مليارات-دولار-سنويا-1073336219.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الصين, العالم العربي, أنصار الله