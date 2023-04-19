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https://sputnikarabic.ae/20230419/نقابة-أطباء-السودان-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاشتباكات-إلى-174-قتيلا-و1041-مصابا-1076073041.html
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 174 قتيلا و1041 مصابا
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 174 قتيلا و1041 مصابا
أعلنت نقابة أطباء السودان (اللجنة التمهيدية) ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T08:08+0000
2023-04-19T08:08+0000
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ولفتت النقابة في بيان لها إلى أن الاشتباكات أسفرت ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ174 حالة وفاة بين المدنيين، و1041 حالة إصابة بين المدنيين.وأشارت إلى أن الاشتباكات أدت إلى مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم.وقالت إن "حصيلة الحصر للضحايا بين المدنيين ليوم 18 أبريل هي 30 حالة وفاة بين المدنيين، و245 حالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.وأكد التقرير إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.وتدور، منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230419/نقابة-أطباء-السودان-تعلن-إيقاف-الخدمة-في-39-مستشفى-بالخرطوم-والولايات-التي-تشهد-اشتباكات-1076071142.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 174 قتيلا و1041 مصابا

08:08 GMT 19.04.2023
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023
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أعلنت نقابة أطباء السودان (اللجنة التمهيدية) ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ولفتت النقابة في بيان لها إلى أن الاشتباكات أسفرت ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ174 حالة وفاة بين المدنيين، و1041 حالة إصابة بين المدنيين.
وأشارت إلى أن الاشتباكات أدت إلى مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم.
وقالت إن "حصيلة الحصر للضحايا بين المدنيين ليوم 18 أبريل هي 30 حالة وفاة بين المدنيين، و245 حالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.
تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
نقابة أطباء السودان تعلن إيقاف الخدمة في 39 مستشفى بالخرطوم والولايات التي تشهد اشتباكات
07:06 GMT
وأكد التقرير إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.
وتدور، منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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