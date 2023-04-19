https://sputnikarabic.ae/20230419/نقابة-أطباء-السودان-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاشتباكات-إلى-174-قتيلا-و1041-مصابا-1076073041.html
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 174 قتيلا و1041 مصابا
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 174 قتيلا و1041 مصابا
أعلنت نقابة أطباء السودان (اللجنة التمهيدية) ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T08:08+0000
2023-04-19T08:08+0000
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ولفتت النقابة في بيان لها إلى أن الاشتباكات أسفرت ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ174 حالة وفاة بين المدنيين، و1041 حالة إصابة بين المدنيين.وأشارت إلى أن الاشتباكات أدت إلى مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم.وقالت إن "حصيلة الحصر للضحايا بين المدنيين ليوم 18 أبريل هي 30 حالة وفاة بين المدنيين، و245 حالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.وأكد التقرير إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.وتدور، منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230419/نقابة-أطباء-السودان-تعلن-إيقاف-الخدمة-في-39-مستشفى-بالخرطوم-والولايات-التي-تشهد-اشتباكات-1076071142.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 174 قتيلا و1041 مصابا
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أعلنت نقابة أطباء السودان (اللجنة التمهيدية) ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ولفتت النقابة في بيان لها إلى أن الاشتباكات أسفرت ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ174 حالة وفاة بين المدنيين، و1041 حالة إصابة بين المدنيين.
وأشارت إلى أن الاشتباكات أدت إلى مزيد من الضحايا
يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم.
وقالت إن "حصيلة الحصر للضحايا بين المدنيين ليوم 18 أبريل هي 30 حالة وفاة بين المدنيين، و245 حالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.
وأكد التقرير إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.
وتدور، منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة
وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.