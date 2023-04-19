https://sputnikarabic.ae/20230419/وزراء-خارجية-بريطانيا-ومصر-والإمارات-يبحثون-العمل-بشكل-جماعي-لحل-النزاع-بالسودان-1076097900.html

وزراء خارجية بريطانيا ومصر والإمارات يبحثون العمل بشكل جماعي لحل النزاع بالسودان

وزراء خارجية بريطانيا ومصر والإمارات يبحثون العمل بشكل جماعي لحل النزاع بالسودان

بحث وزراء خارجية بريطانيا ومصر والإمارات، العمل بشكل جماعي لحل النزاع في السودان، على خلفية المعارك الطاحنة التي اندلعت بين الجيش وقوات "الدعم السريع". 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T17:13+0000

2023-04-19T17:13+0000

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جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، مساء اليوم الأربعاء، نشرها على حسابه بموقع "تويتر".وقال كليفرلي: "إراقة الدماء في السودان لا يمكن أن تستمر".وأضاف "تدعو المملكة المتحدة إلى وقف فوري للقتال ووقف دائم لإطلاق النار".ومضى بقوله: "ناقشت اليوم مع وزيري خارجية مصر والإمارات كيف يمكننا العمل بشكل جماعي لحل النزاع".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء اليوم، حتى السادسة من مساء غد الخميس.وفشلت محاولات سابقة للهدنة بين الفريقين المتحاربين منذ أربعة أيام، حيث تواصلت مساء أمس الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن كانت بوتيرة أخف، بعد أقل من نصف ساعة من بدء سريان هدنة إنسانية كان من المفترض أن تستمر 24 ساعة إلا أنها انهارت واتهم كل فريق الفريق الآخر بالمسؤولية عن انهيار الهدنة.وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

https://sputnikarabic.ae/20230419/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-الحسم-العسكري-هو-السيناريو-الأوحد-أمام-الجيش-والهدنة-لن-تطول-1076095628.html

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