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https://sputnikarabic.ae/20230419/وزراء-خارجية-بريطانيا-ومصر-والإمارات-يبحثون-العمل-بشكل-جماعي-لحل-النزاع-بالسودان-1076097900.html
وزراء خارجية بريطانيا ومصر والإمارات يبحثون العمل بشكل جماعي لحل النزاع بالسودان
وزراء خارجية بريطانيا ومصر والإمارات يبحثون العمل بشكل جماعي لحل النزاع بالسودان
بحث وزراء خارجية بريطانيا ومصر والإمارات، العمل بشكل جماعي لحل النزاع في السودان، على خلفية المعارك الطاحنة التي اندلعت بين الجيش وقوات "الدعم السريع". 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T17:13+0000
2023-04-19T17:13+0000
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جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، مساء اليوم الأربعاء، نشرها على حسابه بموقع "تويتر".وقال كليفرلي: "إراقة الدماء في السودان لا يمكن أن تستمر".وأضاف "تدعو المملكة المتحدة إلى وقف فوري للقتال ووقف دائم لإطلاق النار".ومضى بقوله: "ناقشت اليوم مع وزيري خارجية مصر والإمارات كيف يمكننا العمل بشكل جماعي لحل النزاع".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء اليوم، حتى السادسة من مساء غد الخميس.وفشلت محاولات سابقة للهدنة بين الفريقين المتحاربين منذ أربعة أيام، حيث تواصلت مساء أمس الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن كانت بوتيرة أخف، بعد أقل من نصف ساعة من بدء سريان هدنة إنسانية كان من المفترض أن تستمر 24 ساعة إلا أنها انهارت واتهم كل فريق الفريق الآخر بالمسؤولية عن انهيار الهدنة.وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230419/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-الحسم-العسكري-هو-السيناريو-الأوحد-أمام-الجيش-والهدنة-لن-تطول-1076095628.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, بريطانيا, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, بريطانيا, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة

وزراء خارجية بريطانيا ومصر والإمارات يبحثون العمل بشكل جماعي لحل النزاع بالسودان

17:13 GMT 19.04.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في داونينغ ستريت، 1 نوفمبر 2022
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في داونينغ ستريت، 1 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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بحث وزراء خارجية بريطانيا ومصر والإمارات، العمل بشكل جماعي لحل النزاع في السودان، على خلفية المعارك الطاحنة التي اندلعت بين الجيش وقوات "الدعم السريع".
جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، مساء اليوم الأربعاء، نشرها على حسابه بموقع "تويتر".
وقال كليفرلي: "إراقة الدماء في السودان لا يمكن أن تستمر".
وأضاف "تدعو المملكة المتحدة إلى وقف فوري للقتال ووقف دائم لإطلاق النار".
ومضى بقوله: "ناقشت اليوم مع وزيري خارجية مصر والإمارات كيف يمكننا العمل بشكل جماعي لحل النزاع".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء اليوم، حتى السادسة من مساء غد الخميس.
أفراد من الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": الحسم العسكري هو السيناريو الأوحد أمام الجيش والهدنة لن تطول
16:00 GMT
وفشلت محاولات سابقة للهدنة بين الفريقين المتحاربين منذ أربعة أيام، حيث تواصلت مساء أمس الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن كانت بوتيرة أخف، بعد أقل من نصف ساعة من بدء سريان هدنة إنسانية كان من المفترض أن تستمر 24 ساعة إلا أنها انهارت واتهم كل فريق الفريق الآخر بالمسؤولية عن انهيار الهدنة.
وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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