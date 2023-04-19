https://sputnikarabic.ae/20230419/وكالة-ناسا-تنفي-تقارير-عن-سقوط-قمر-صناعي-أمريكي-فوق-كييف-1076105447.html
وكالة "ناسا" تنفي تقارير عن سقوط قمر صناعي أمريكي فوق كييف
وكالة "ناسا" تنفي تقارير عن سقوط قمر صناعي أمريكي فوق كييف
أكدت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا"، صباح اليوم الخميس، أن الأنباء عن سقوط القمر الصناعي الأمريكي في السماء فوق كييف غير دقيقة، حيث... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T23:46+0000
2023-04-19T23:46+0000
2023-04-19T23:46+0000
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ووفقاً لمتحدث باسم الوكالة في استجابته لاستفسار وكالة "سبوتنيك": "الوكالة تتابع قمرها الصناعي المسمى "RHESSI"، الذي لا يزال حالياً على مداره في الفضاء".وأضاف المتحدث: "ناسا تعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية في هذا الشأن، ومن المتوقع أن يدخل القمر الغلاف الجوي للأرض في حوالي الساعة 20:50 بالتوقيت الشرقي في 19 أبريل (03:50 بتوقيت موسكو في 20 أبريل)، مع احتمالية التباين بمدة ساعة واحدة في أي اتجاه"، لافتا إلى أن خطر الضرر على أي شخص على الأرض ضئيل. ومساء أمس الأربعاء، ذكرت عدة وسائل إعلام أوكرانية باستناد إلى شهود عيان وجود وميض وانفجارات في السماء فوق كييف والمنطقة المحيطة بها، ودعت السكان إلى اللجوء إلى الملاجئ تحسباً لحدوث أي طارئ.وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس إدارة الدفاع العسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، ربط الانفجار في السماء فوق العاصمة بسقوط قمر صناعي تابع لناسا على الأرض.
https://sputnikarabic.ae/20230419/أنباء-عن-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية-1076101622.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ناسا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ناسا, العالم, أخبار العالم الآن
وكالة "ناسا" تنفي تقارير عن سقوط قمر صناعي أمريكي فوق كييف
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أكدت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا"، صباح اليوم الخميس، أن الأنباء عن سقوط القمر الصناعي الأمريكي في السماء فوق كييف غير دقيقة، حيث مازال القمر الصناعي في مداره في الفضاء.
ووفقاً لمتحدث باسم الوكالة في استجابته لاستفسار وكالة "سبوتنيك": "الوكالة تتابع قمرها الصناعي المسمى "RHESSI"، الذي لا يزال حالياً على مداره في الفضاء".
وأضاف المتحدث: "ناسا تعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية في هذا الشأن، ومن المتوقع أن يدخل القمر الغلاف الجوي للأرض في حوالي الساعة 20:50 بالتوقيت الشرقي في 19 أبريل (03:50 بتوقيت موسكو في 20 أبريل)، مع احتمالية التباين بمدة ساعة واحدة في أي اتجاه"، لافتا إلى أن خطر الضرر على أي شخص على الأرض ضئيل.
ومساء أمس الأربعاء، ذكرت عدة وسائل إعلام أوكرانية باستناد إلى شهود عيان وجود وميض وانفجارات في السماء فوق كييف
والمنطقة المحيطة بها، ودعت السكان إلى اللجوء إلى الملاجئ تحسباً لحدوث أي طارئ.
وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس إدارة الدفاع العسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، ربط الانفجار في السماء فوق العاصمة بسقوط قمر صناعي تابع لناسا على الأرض.