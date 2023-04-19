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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/وكالة-ناسا-تنفي-تقارير-عن-سقوط-قمر-صناعي-أمريكي-فوق-كييف-1076105447.html
وكالة "ناسا" تنفي تقارير عن سقوط قمر صناعي أمريكي فوق كييف
وكالة "ناسا" تنفي تقارير عن سقوط قمر صناعي أمريكي فوق كييف
أكدت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا"، صباح اليوم الخميس، أن الأنباء عن سقوط القمر الصناعي الأمريكي في السماء فوق كييف غير دقيقة، حيث... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T23:46+0000
2023-04-19T23:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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ووفقاً لمتحدث باسم الوكالة في استجابته لاستفسار وكالة "سبوتنيك": "الوكالة تتابع قمرها الصناعي المسمى "RHESSI"، الذي لا يزال حالياً على مداره في الفضاء".وأضاف المتحدث: "ناسا تعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية في هذا الشأن، ومن المتوقع أن يدخل القمر الغلاف الجوي للأرض في حوالي الساعة 20:50 بالتوقيت الشرقي في 19 أبريل (03:50 بتوقيت موسكو في 20 أبريل)، مع احتمالية التباين بمدة ساعة واحدة في أي اتجاه"، لافتا إلى أن خطر الضرر على أي شخص على الأرض ضئيل. ومساء أمس الأربعاء، ذكرت عدة وسائل إعلام أوكرانية باستناد إلى شهود عيان وجود وميض وانفجارات في السماء فوق كييف والمنطقة المحيطة بها، ودعت السكان إلى اللجوء إلى الملاجئ تحسباً لحدوث أي طارئ.وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس إدارة الدفاع العسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، ربط الانفجار في السماء فوق العاصمة بسقوط قمر صناعي تابع لناسا على الأرض.
https://sputnikarabic.ae/20230419/أنباء-عن-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية-1076101622.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ناسا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ناسا, العالم, أخبار العالم الآن

وكالة "ناسا" تنفي تقارير عن سقوط قمر صناعي أمريكي فوق كييف

23:46 GMT 19.04.2023
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
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أكدت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا"، صباح اليوم الخميس، أن الأنباء عن سقوط القمر الصناعي الأمريكي في السماء فوق كييف غير دقيقة، حيث مازال القمر الصناعي في مداره في الفضاء.
ووفقاً لمتحدث باسم الوكالة في استجابته لاستفسار وكالة "سبوتنيك": "الوكالة تتابع قمرها الصناعي المسمى "RHESSI"، الذي لا يزال حالياً على مداره في الفضاء".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
أنباء عن انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية
20:29 GMT
وأضاف المتحدث: "ناسا تعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية في هذا الشأن، ومن المتوقع أن يدخل القمر الغلاف الجوي للأرض في حوالي الساعة 20:50 بالتوقيت الشرقي في 19 أبريل (03:50 بتوقيت موسكو في 20 أبريل)، مع احتمالية التباين بمدة ساعة واحدة في أي اتجاه"، لافتا إلى أن خطر الضرر على أي شخص على الأرض ضئيل.
ومساء أمس الأربعاء، ذكرت عدة وسائل إعلام أوكرانية باستناد إلى شهود عيان وجود وميض وانفجارات في السماء فوق كييف والمنطقة المحيطة بها، ودعت السكان إلى اللجوء إلى الملاجئ تحسباً لحدوث أي طارئ.
وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس إدارة الدفاع العسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، ربط الانفجار في السماء فوق العاصمة بسقوط قمر صناعي تابع لناسا على الأرض.
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Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:01 GMT
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