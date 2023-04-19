عربي
https://sputnikarabic.ae/20230419/أنباء-عن-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية-1076101622.html
أنباء عن انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية
أنباء عن انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية
دوت عدة انفجارات اليوم الأربعاء في سماء كييف، حيث تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية ومحيطها. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T20:29+0000
2023-04-19T20:29+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068816872_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_9acc7158de8bc56392968c31147aab68.jpg
وذكرت شبكة "سترانا يو إيه" المحلية أن "أهالي كييف أبلغوا عن وميض ساطع في السماء شوهد عشية الإعلان عن حالة التأهب للغارة الجوية، وأبلغ سكان بيلا تسيركفا عن انفجارين وقعا قبل الإعلان عن الإنذار".كما أفادت وسائل الإعلام مساء الأربعاء عن انفجارات في دنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا.وتتعرض مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد للقصف.وفي ديسمبر/ كانون الأول، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه من المستحيل الآن ترميم نظام الطاقة الأوكراني بالكامل، مضيفًا أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن مليار ونصف المليار يورو لإصلاح منشآت الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20230419/خروج-رؤوس-الصواريخ-الاستراتيجية-من-الأرض-خلال-تفقد-شويغو-لمواقعها-فيديو-1076084958.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068816872_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_17c650b2f0d2dd9dc6e469437e2a7b6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

أنباء عن انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية

20:29 GMT 19.04.2023
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Adam Schreck
تابعنا عبرTelegram
دوت عدة انفجارات اليوم الأربعاء في سماء كييف، حيث تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية ومحيطها.
وذكرت شبكة "سترانا يو إيه" المحلية أن "أهالي كييف أبلغوا عن وميض ساطع في السماء شوهد عشية الإعلان عن حالة التأهب للغارة الجوية، وأبلغ سكان بيلا تسيركفا عن انفجارين وقعا قبل الإعلان عن الإنذار".

ووفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي للبلاد، فإن إخطارات الاختباء في الملاجئ صدرت في مقاطعة كييف في الساعة 22:07 بتوقيت موسكو.

كما أفادت وسائل الإعلام مساء الأربعاء عن انفجارات في دنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا.
مشهد لفوهة صاروخ استراتيجي خلال عمليات تدريب أجراها الاتحاد السوفيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
خروج رؤوس الصواريخ الاستراتيجية من الأرض خلال تفقد شويغو لمواقعها... فيديو
11:57 GMT

وبدأ الجيش الروسي في قصف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تتورط فيه وفقًا للسلطات الروسية الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وتتعرض مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد للقصف.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه من المستحيل الآن ترميم نظام الطاقة الأوكراني بالكامل، مضيفًا أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن مليار ونصف المليار يورو لإصلاح منشآت الطاقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала