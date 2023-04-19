https://sputnikarabic.ae/20230419/أنباء-عن-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية-1076101622.html
أنباء عن انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية
أنباء عن انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية
دوت عدة انفجارات اليوم الأربعاء في سماء كييف، حيث تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية ومحيطها. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T20:29+0000
2023-04-19T20:29+0000
2023-04-19T20:29+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وذكرت شبكة "سترانا يو إيه" المحلية أن "أهالي كييف أبلغوا عن وميض ساطع في السماء شوهد عشية الإعلان عن حالة التأهب للغارة الجوية، وأبلغ سكان بيلا تسيركفا عن انفجارين وقعا قبل الإعلان عن الإنذار".كما أفادت وسائل الإعلام مساء الأربعاء عن انفجارات في دنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا.وتتعرض مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد للقصف.وفي ديسمبر/ كانون الأول، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه من المستحيل الآن ترميم نظام الطاقة الأوكراني بالكامل، مضيفًا أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن مليار ونصف المليار يورو لإصلاح منشآت الطاقة.
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أنباء عن انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية
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دوت عدة انفجارات اليوم الأربعاء في سماء كييف، حيث تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية ومحيطها.
وذكرت شبكة "سترانا يو إيه" المحلية أن "أهالي كييف أبلغوا عن وميض ساطع في السماء شوهد عشية الإعلان عن حالة التأهب للغارة الجوية، وأبلغ سكان بيلا تسيركفا عن انفجارين وقعا قبل الإعلان عن الإنذار".
ووفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي للبلاد، فإن إخطارات الاختباء في الملاجئ صدرت في مقاطعة كييف في الساعة 22:07 بتوقيت موسكو.
كما أفادت وسائل الإعلام مساء الأربعاء عن انفجارات في دنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا.
وبدأ الجيش الروسي في قصف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تتورط فيه وفقًا للسلطات الروسية الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتتعرض مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد للقصف.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه من المستحيل الآن ترميم نظام الطاقة الأوكراني
بالكامل، مضيفًا أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن مليار ونصف المليار يورو لإصلاح منشآت الطاقة.