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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230420/أوكرانيا-تعتزم-شن-هجوم-مضاد-في-يوم-مقتل-هتلر-1076117947.html
أوكرانيا تعتزم شن هجوم مضاد في يوم مقتل هتلر
أوكرانيا تعتزم شن هجوم مضاد في يوم مقتل هتلر
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الخميس، أن موعد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانيه يتزامن مع تاريخ اليوم الذي قتل فيه... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T10:32+0000
2023-04-20T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف، في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "مع الأخذ بالاعتبار أن النظام االعنصري يعبد ويتبع النازية، ليس مستبعدًا أن يقوم بتوقيت الهجوم تزامنا مع تاريخ موت زعيمهم الأيديولوجي هتلر - 30 أبريل/ نيسان، خاصة وأن هذا التاريخ ظهر في وسائل الإعلام الأمريكية مع الإشارة إلى سرية المصادر".وكتبت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلًا عن وثائق سرية تم تسريبها إلى الشبكة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجهزون أوكرانيا لشن هجوم في 30 أبريل/ نيسان الجاري.وكانت زابوروجيه قد أصبحت جزءا من روسيا الاتحادية، وذلك بنتيجة استفتاء جرى عام 2022، لكن نظام كييف لا يعترف بهذه النتائج ويستمر بقصف الإقليم حتى الآن.وتسيطر القوات الروسية على ما يقارب 70 في المئة من إقليم زابوروجيه، في حين لا يزال المركز السابق للإقليم "مدينة زابوروجيه" تحت سيطرة القوات الأوكرانية، إذ أنه منذ آذار/ مارس 2023، أصبحت ميليتوبول المركز الإداري للإقليم.
https://sputnikarabic.ae/20230420/هولندا-والدنمارك-ترسلان-دبابات-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1076116997.html
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أوكرانيا تعتزم شن هجوم مضاد في يوم مقتل هتلر

10:32 GMT 20.04.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الخميس، أن موعد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانيه يتزامن مع تاريخ اليوم الذي قتل فيه أدولف هتلر.
وقال روغوف، في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "مع الأخذ بالاعتبار أن النظام االعنصري يعبد ويتبع النازية، ليس مستبعدًا أن يقوم بتوقيت الهجوم تزامنا مع تاريخ موت زعيمهم الأيديولوجي هتلر - 30 أبريل/ نيسان، خاصة وأن هذا التاريخ ظهر في وسائل الإعلام الأمريكية مع الإشارة إلى سرية المصادر".

وفي الوقت نفسه، أعرب روغوف عن ثقته في أن فلاديمير زيلينسكي "سينتهي به المطاف مثل هتلر" ، وأن القوات الأوكرانية "ستواجه نفس هزيمة الفيرماخت (قوات الدفاع الألمانية التي هزمت في الحرب العالمية الثانية)".

وكتبت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلًا عن وثائق سرية تم تسريبها إلى الشبكة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجهزون أوكرانيا لشن هجوم في 30 أبريل/ نيسان الجاري.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
هولندا والدنمارك ترسلان دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
09:47 GMT
وكانت زابوروجيه قد أصبحت جزءا من روسيا الاتحادية، وذلك بنتيجة استفتاء جرى عام 2022، لكن نظام كييف لا يعترف بهذه النتائج ويستمر بقصف الإقليم حتى الآن.
وتسيطر القوات الروسية على ما يقارب 70 في المئة من إقليم زابوروجيه، في حين لا يزال المركز السابق للإقليم "مدينة زابوروجيه" تحت سيطرة القوات الأوكرانية، إذ أنه منذ آذار/ مارس 2023، أصبحت ميليتوبول المركز الإداري للإقليم.
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