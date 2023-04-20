https://sputnikarabic.ae/20230420/أوكرانيا-تعتزم-شن-هجوم-مضاد-في-يوم-مقتل-هتلر-1076117947.html
أوكرانيا تعتزم شن هجوم مضاد في يوم مقتل هتلر
أوكرانيا تعتزم شن هجوم مضاد في يوم مقتل هتلر
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الخميس، أن موعد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانيه يتزامن مع تاريخ اليوم الذي قتل فيه... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T10:32+0000
2023-04-20T10:32+0000
2023-04-20T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف، في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "مع الأخذ بالاعتبار أن النظام االعنصري يعبد ويتبع النازية، ليس مستبعدًا أن يقوم بتوقيت الهجوم تزامنا مع تاريخ موت زعيمهم الأيديولوجي هتلر - 30 أبريل/ نيسان، خاصة وأن هذا التاريخ ظهر في وسائل الإعلام الأمريكية مع الإشارة إلى سرية المصادر".وكتبت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلًا عن وثائق سرية تم تسريبها إلى الشبكة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجهزون أوكرانيا لشن هجوم في 30 أبريل/ نيسان الجاري.وكانت زابوروجيه قد أصبحت جزءا من روسيا الاتحادية، وذلك بنتيجة استفتاء جرى عام 2022، لكن نظام كييف لا يعترف بهذه النتائج ويستمر بقصف الإقليم حتى الآن.وتسيطر القوات الروسية على ما يقارب 70 في المئة من إقليم زابوروجيه، في حين لا يزال المركز السابق للإقليم "مدينة زابوروجيه" تحت سيطرة القوات الأوكرانية، إذ أنه منذ آذار/ مارس 2023، أصبحت ميليتوبول المركز الإداري للإقليم.
https://sputnikarabic.ae/20230420/هولندا-والدنمارك-ترسلان-دبابات-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1076116997.html
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روسيا
أوكرانيا تعتزم شن هجوم مضاد في يوم مقتل هتلر
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كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الخميس، أن موعد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانيه يتزامن مع تاريخ اليوم الذي قتل فيه أدولف هتلر.
وقال روغوف، في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "مع الأخذ بالاعتبار أن النظام االعنصري يعبد ويتبع النازية، ليس مستبعدًا أن يقوم بتوقيت الهجوم تزامنا مع تاريخ موت زعيمهم الأيديولوجي هتلر - 30 أبريل/ نيسان، خاصة وأن هذا التاريخ ظهر في وسائل الإعلام الأمريكية مع الإشارة إلى سرية المصادر".
وفي الوقت نفسه، أعرب روغوف عن ثقته في أن فلاديمير زيلينسكي "سينتهي به المطاف مثل هتلر" ، وأن القوات الأوكرانية "ستواجه نفس هزيمة الفيرماخت (قوات الدفاع الألمانية التي هزمت في الحرب العالمية الثانية)".
وكتبت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلًا عن وثائق سرية تم تسريبها إلى الشبكة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجهزون أوكرانيا لشن هجوم في 30 أبريل/ نيسان الجاري.
وكانت زابوروجيه قد أصبحت جزءا من روسيا الاتحادية، وذلك بنتيجة استفتاء جرى عام 2022، لكن نظام كييف لا يعترف بهذه النتائج ويستمر بقصف الإقليم حتى الآن.
وتسيطر القوات الروسية على ما يقارب 70 في المئة من إقليم زابوروجيه، في حين لا يزال المركز السابق للإقليم "مدينة زابوروجيه" تحت سيطرة القوات الأوكرانية، إذ أنه منذ آذار/ مارس 2023، أصبحت ميليتوبول المركز الإداري للإقليم.