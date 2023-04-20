https://sputnikarabic.ae/20230420/إصابات-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-بلدة-بيتا-قضاء-نابلس-شمالي-الضفة-الغربية-1076134950.html
إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا قضاء نابلس شمالي الضفة الغربية
إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا قضاء نابلس شمالي الضفة الغربية
أصيب فلسطينيون خلال مواجهات عنيفة اندلعت، مساء اليوم الخميس، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، عقب اقتحام الأخيرة بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T19:37+0000
2023-04-20T19:37+0000
2023-04-20T19:37+0000
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غزة - سبوتنيك. وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان صحفي: "33 مصابا خلال المواجهات المستمرة مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس".وأفادت الجمعية، أنه تم نقل إصابتين بالرصاص الحي لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس، كما تم تقديم العلاج الميداني لـ 30 حالة استنشاق غاز سام، بالإضافة لعلاج حالة سقوط.وقال رئيس بلدية بيتا محمود برهم لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من بلدة بيتا، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها".وتشهد بلدة بيتا قضاء نابلس اشتباكات متكررة بين الشبان الفلسطيني والجيش الإسرائيلي منذ محاولة المستوطنين السيطرة على جبل صبيح في قرية بيتا لإقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل.وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الخميس، بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، عقب اقتحام الأخيرة لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.وقالت وكالة "وفا" إن الاشتباكات اندلعت أثناء تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية اعتقال المواطن حازم قرعاوي، نجل النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي، عقب اقتحام منزله في مخيم نور شمس، وخلفت أضرارًا مادية في المنزل والمركبات.
https://sputnikarabic.ae/20230418/محافظ-جنين-يكشف-لـسبوتنيك-آخر-تطورات-اقتحام-إسرائيل-للمخيم-1076054197.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا قضاء نابلس شمالي الضفة الغربية
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أصيب فلسطينيون خلال مواجهات عنيفة اندلعت، مساء اليوم الخميس، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، عقب اقتحام الأخيرة بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.
غزة - سبوتنيك
. وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان صحفي: "33 مصابا خلال المواجهات المستمرة مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس".
وأفادت الجمعية، أنه تم نقل إصابتين بالرصاص الحي لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس، كما تم تقديم العلاج الميداني لـ 30 حالة استنشاق غاز سام، بالإضافة لعلاج حالة سقوط.
وقال رئيس بلدية بيتا
محمود برهم لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من بلدة بيتا، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها".
وتشهد بلدة بيتا قضاء نابلس
اشتباكات متكررة بين الشبان الفلسطيني والجيش الإسرائيلي منذ محاولة المستوطنين السيطرة على جبل صبيح في قرية بيتا لإقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل.
وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الخميس، بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، عقب اقتحام الأخيرة لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وقالت وكالة "وفا" إن الاشتباكات اندلعت أثناء تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية اعتقال المواطن حازم قرعاوي، نجل النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي، عقب اقتحام منزله في مخيم نور شمس، وخلفت أضرارًا مادية في المنزل والمركبات.