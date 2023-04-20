https://sputnikarabic.ae/20230420/احتجاجات-في-كوريا-الجنوبية-ضد-تصريف-اليابان-لمياه-فوكوشيما-الملوثة-إلى-المحيط-1076123319.html
احتجاجات في كوريا الجنوبية ضد تصريف اليابان لمياه فوكوشيما الملوثة إلى المحيط
احتجاجات في كوريا الجنوبية ضد تصريف اليابان لمياه فوكوشيما الملوثة إلى المحيط
شهدت كوريا الجنوبية احتجاجات شاركت فيها منظمات مدنية لرفض خطة اليابان التي تتضمن التخلص من المياه الملوثة إشعاعيا في مياه البحر. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T12:52+0000
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جرت الاحتجاجات في مدينة بوسان الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن الاحتجاجات شارك فيها أعضاء من المنظمات المدنية، مشيرةً إلى أنهم نددوا بخطة اليابان لتصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة حاليا.وتأتي الاحتجاجات قبل الذكرى الـ 53، الذي يوافق الـ 22 من أبريل/ نيسان الجاري، بهدف لفت أنظار العالم إلى المخاطر البيئية والصحية التي تمثلها وخاصة على سكان كوريا الجنوبية.وتضع طوكيو خطة واسعة النطاق للإطلاق التدريجي لأكثر من 1.2 مليون طن من المياه المشعة المخزنة في صهاريج تخزين في محطة فوكوشيما للطاقة النووية.وتم تخزين تلك المياه عقب الكارثة التي تعرضت لها محطة فوكوشيما، حيث انهارت بعد زلزال 2011، الذي أعقبته موجات تسونامي مدمرة.ورغم أن اليابان تؤكد أن الطريقة التي تريد التخلص من المياه الملوثة بها لن تسبب أضرارا كثيرة، إلا أن تلك الخطة أثارت مخاوف لدى كوريا الجنوبية واليابان على السواء.
https://sputnikarabic.ae/20230215/روسيا-قلقة-إزاء-خطط-اليابان-لتسريب-مياه-محطة-فوكوشيما-1-المشعّة-إلى-المحيط-1073537219.html
https://sputnikarabic.ae/20230113/اليابان-تقرر-تأجيل-تصريف-المياه-المشعة-من-محطة-فوكوشيما--1072221804.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الأخبار
احتجاجات في كوريا الجنوبية ضد تصريف اليابان لمياه فوكوشيما الملوثة إلى المحيط
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شهدت كوريا الجنوبية احتجاجات شاركت فيها منظمات مدنية لرفض خطة اليابان التي تتضمن التخلص من المياه الملوثة إشعاعيا في مياه البحر.
جرت الاحتجاجات في مدينة بوسان الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أن الاحتجاجات شارك فيها أعضاء من المنظمات المدنية، مشيرةً إلى أنهم نددوا بخطة اليابان
لتصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة حاليا.
وتأتي الاحتجاجات قبل الذكرى الـ 53، الذي يوافق الـ 22 من أبريل/ نيسان الجاري، بهدف لفت أنظار العالم إلى المخاطر البيئية والصحية التي تمثلها وخاصة على سكان كوريا الجنوبية.
وتضع طوكيو خطة واسعة النطاق للإطلاق التدريجي لأكثر من 1.2 مليون طن من المياه المشعة
المخزنة في صهاريج تخزين في محطة فوكوشيما للطاقة النووية.
وتم تخزين تلك المياه عقب الكارثة التي تعرضت لها محطة فوكوشيما
، حيث انهارت بعد زلزال 2011، الذي أعقبته موجات تسونامي مدمرة.
ورغم أن اليابان تؤكد أن الطريقة التي تريد التخلص من المياه الملوثة بها لن تسبب أضرارا كثيرة، إلا أن تلك الخطة أثارت مخاوف لدى كوريا الجنوبية واليابان على السواء.