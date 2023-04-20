https://sputnikarabic.ae/20230420/الإمارات-تعلن-نجاح-وساطتها-لتأمين-سلامة-الجنود-المصريين-في-السودان-1076117650.html
الإمارات تعلن نجاح وساطتها لتأمين سلامة الجنود المصريين في السودان
الإمارات تعلن نجاح وساطتها لتأمين سلامة الجنود المصريين في السودان
أعلنت الإمارات أنها قامت بوساطة ناجحة لتأمين سلامة الجنود المصريين الموجودين في السودان، بالتنسيق مع مصر والتعاون معها. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T10:14+0000
2023-04-20T10:14+0000
2023-04-20T10:14+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الإمارات نجحت في وساطتها الخاصة بتأمين سلامة الجنود المصريين وتسليمهم إلى السفارة المصرية في الخرطوم.ووجهت الإمارات ومصر رسالة شكر للصليب الأحمر، بفضل الجهود التي بذلها لدعم إعادة الجنود المصريين وتأمينهم.ودعت الدولتان أطراف الأزمة السودانية إلى ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى المسار السياسي في البلاد، والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية حتى يتحقق الاستقرار في السودان.وأعلن الجيش المصري، في وقت سابق، أنه تم التنسيق مع الصليب الأحمر والجهات السودانية المعنية لتأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية إلى مقر السفارة المصرية في الخرطوم.ولفت إلى أنه سيتم إتمام إجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوافر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم إلى أرض الوطن.وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر، وقالت إنها حافظت على الرعايا المصريين وفقا للأعراف الدولية.وقالت إن "الجنود المصريين الذين جرى تسليمهم اليوم كانوا موجودين في قاعدة مروي العسكرية وتحفظت عليهم قوات الدعم السريع في الفترة من 15 إلى 20 أبريل/ نيسان الجاري"، مشيرة إلى أنهم في حالة صحية ممتازة حتى لحظة تسليمهم بجميع متعلقاتهم للجنة الدولية للصليب الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الدعم-السريع-تعلن-تسليم-27-عسكريا-مصريا-إلى-الصليب-الأحمر-1076115172.html
https://sputnikarabic.ae/20230420/الجيش-المصري-تم-التنسيق-مع-الصليب-الأحمر-وجهات-سودانية-لتأمين-وصول-الجنود-لمقر-السفارة-بالخرطوم--1076115734.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
الإمارات تعلن نجاح وساطتها لتأمين سلامة الجنود المصريين في السودان
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أعلنت الإمارات أنها قامت بوساطة ناجحة لتأمين سلامة الجنود المصريين الموجودين في السودان، بالتنسيق مع مصر والتعاون معها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الإمارات
نجحت في وساطتها الخاصة بتأمين سلامة الجنود المصريين وتسليمهم إلى السفارة المصرية في الخرطوم.
ووجهت الإمارات ومصر رسالة شكر للصليب الأحمر، بفضل الجهود التي بذلها لدعم إعادة الجنود المصريين وتأمينهم.
ودعت الدولتان أطراف الأزمة السودانية
إلى ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى المسار السياسي في البلاد، والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية حتى يتحقق الاستقرار في السودان.
وأعلن الجيش المصري، في وقت سابق، أنه تم التنسيق مع الصليب الأحمر والجهات السودانية المعنية لتأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية إلى مقر السفارة المصرية في الخرطوم.
ولفت إلى أنه سيتم إتمام إجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية
فور استقرار الأوضاع وتوافر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم إلى أرض الوطن.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر، وقالت إنها حافظت على الرعايا المصريين وفقا للأعراف الدولية.
وقالت إن "الجنود المصريين
الذين جرى تسليمهم اليوم كانوا موجودين في قاعدة مروي العسكرية وتحفظت عليهم قوات الدعم السريع في الفترة من 15 إلى 20 أبريل/ نيسان الجاري"، مشيرة إلى أنهم في حالة صحية ممتازة حتى لحظة تسليمهم بجميع متعلقاتهم للجنة الدولية للصليب الأحمر.