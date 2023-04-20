https://sputnikarabic.ae/20230420/قوات-الدعم-السريع-تعلن-إسقاط-مروحيتين-للجيش-السوداني-1076110338.html

قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مروحيتين للجيش السوداني

قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مروحيتين للجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرتين مروحيتين تابعتين للجيش السوداني، مشيرة إلى أن ذلك جرى خلال صد هجوم للجيش على مواقعها. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T07:37+0000

2023-04-20T07:37+0000

2023-04-20T07:37+0000

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جاء ذلك في بيان نشرته قوات الدعم السريع السودانية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس.وقال بيان قوات الدعم السريع: "هاجمت القوات الانقلابية، صباح اليوم الخميس، قوات الدعم السريع المتمركزة في غرب أم درمان، برغم الهدنة المعلنة منذ مساء أمس الأربعاء".وتابعت: "لكن القوات تصدت للهجوم وكبدت الانقلابيين خسائر باهظة في الأرواح والعتاد من بينها إسقاط طائرتين مروحيتين".وأضاف البيان: "ظلت قواتنا ملتزمة بمواقعها وبوقف إطلاق النار منذ إعلان الهدنة".ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروى.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان