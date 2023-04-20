عربي
https://sputnikarabic.ae/20230420/قوات-الدعم-السريع-تعلن-إسقاط-مروحيتين-للجيش-السوداني-1076110338.html
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مروحيتين للجيش السوداني
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مروحيتين للجيش السوداني
أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرتين مروحيتين تابعتين للجيش السوداني، مشيرة إلى أن ذلك جرى خلال صد هجوم للجيش على مواقعها. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T07:37+0000
2023-04-20T07:37+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/13/1076084574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a627ad33f05723f8756486a11c1b8e08.jpg
جاء ذلك في بيان نشرته قوات الدعم السريع السودانية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس.وقال بيان قوات الدعم السريع: "هاجمت القوات الانقلابية، صباح اليوم الخميس، قوات الدعم السريع المتمركزة في غرب أم درمان، برغم الهدنة المعلنة منذ مساء أمس الأربعاء".وتابعت: "لكن القوات تصدت للهجوم وكبدت الانقلابيين خسائر باهظة في الأرواح والعتاد من بينها إسقاط طائرتين مروحيتين".وأضاف البيان: "ظلت قواتنا ملتزمة بمواقعها وبوقف إطلاق النار منذ إعلان الهدنة".ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروى.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230419/عودة-الدفعة-الأولى-من-الجنود-المصريين-المحتجزين-في-السودان-إلى-القاهرة-1076099363.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/13/1076084574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_662f09ba5f8dcc2c58484802a54f4970.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان

قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مروحيتين للجيش السوداني

07:37 GMT 20.04.2023
© AFP 2023تصاعد الدخان خلف مبانٍ في الخرطوم في 19 أبريل 2023، مع احتدام القتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية لليوم الخامس بعد انهيار هدنة استمرت 24 ساعة.
تصاعد الدخان خلف مبانٍ في الخرطوم في 19 أبريل 2023، مع احتدام القتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية لليوم الخامس بعد انهيار هدنة استمرت 24 ساعة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرتين مروحيتين تابعتين للجيش السوداني، مشيرة إلى أن ذلك جرى خلال صد هجوم للجيش على مواقعها.
جاء ذلك في بيان نشرته قوات الدعم السريع السودانية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس.
وقال بيان قوات الدعم السريع: "هاجمت القوات الانقلابية، صباح اليوم الخميس، قوات الدعم السريع المتمركزة في غرب أم درمان، برغم الهدنة المعلنة منذ مساء أمس الأربعاء".
وتابعت: "لكن القوات تصدت للهجوم وكبدت الانقلابيين خسائر باهظة في الأرواح والعتاد من بينها إسقاط طائرتين مروحيتين".
وأضاف البيان: "ظلت قواتنا ملتزمة بمواقعها وبوقف إطلاق النار منذ إعلان الهدنة".
ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
عودة الدفعة الأولى من الجنود المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة
أمس, 18:33 GMT
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروى.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
© Sputnikأبرز محطات الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
أبرز محطات الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
أبرز محطات الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала