https://sputnikarabic.ae/20230420/الكرملين-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يشكل-خطرا-على-روسيا--1076119643.html
الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو يشكل خطرا على روسيا
الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو يشكل خطرا على روسيا
صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، سيشكل خطرًا كبيرًا جديدًا على روسيا، ولهذا السبب كان... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T11:10+0000
2023-04-20T11:10+0000
2023-04-20T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان منع أوكرانيا من المشاركة في حلف شمال الأطلسي لا يزال أحد أهداف العملية العسكرية الخاصة: "بالطبع، لأن بخلاف ذلك، سيشكل خطرًا جسيمًا على بلدنا وأمن بلدنا".وصل الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إلى كييف، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.ولم تذكر وسائل الإعلام الأوكرانية تفاصيل الزيارة، لكنها نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر ستولتنبرغ مع عسكريين أوكرانيين وسط العاصمة كييف.وأبدت أوكرانيا مرارًا رغبتها بالانضمام إلى حلف الناتو، لكن عددًا من الدول الأوروبية اعتبرت أن "الوقت ليس مناسبًا" لبحث إمكانية انضمام كييف إلى الحلف.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الكرملين-الترسانتان-النوويتان-الفرنسية-والبريطانية-تحت-سيطرة-واشنطن-ويجب-مناقشة-تخفيضهما--1076118600.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو يشكل خطرا على روسيا
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صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، سيشكل خطرًا كبيرًا جديدًا على روسيا، ولهذا السبب كان البدء في العملية العسكرية الخاصة لمنع حدوث ذلك.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان منع أوكرانيا من المشاركة في حلف شمال الأطلسي لا يزال أحد أهداف العملية العسكرية الخاصة: "بالطبع، لأن بخلاف ذلك، سيشكل خطرًا جسيمًا على بلدنا وأمن بلدنا".
وأجاب بيسكوف بالنفي، رداً على سؤال حول ما إذا كان لدى الكرملين أي تقييم لآفاق انضمام أوكرانيا إلى الناتو على خلفية زيارة الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إلى كييف، قائلاً: "لا، الكرملين لا يقيم الآفاق".
وصل الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إلى كييف، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.
ولم تذكر وسائل الإعلام الأوكرانية تفاصيل الزيارة، لكنها نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر ستولتنبرغ مع عسكريين أوكرانيين وسط العاصمة كييف.
وأبدت أوكرانيا مرارًا رغبتها بالانضمام إلى حلف الناتو، لكن عددًا من الدول الأوروبية اعتبرت أن "الوقت ليس مناسبًا" لبحث إمكانية انضمام كييف إلى الحلف.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.