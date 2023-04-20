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https://sputnikarabic.ae/20230420/لافروف-يكشف-عن-غياب-تطبيق-الشطر-الروسي-من-صفقة-الحبوب-1076133449.html
لافروف يكشف عن غياب تطبيق "الشطر الروسي" من صفقة الحبوب
لافروف يكشف عن غياب تطبيق "الشطر الروسي" من صفقة الحبوب
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الجزء الروسي من صفقة الحبوب لم يتم الوفاء به حتى الآن. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T17:44+0000
2023-04-20T17:44+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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هافانا- سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين في العاصمة الكوبية هافانا: "بالنسبة للجزء الثاني، وهو جزء لا يتجزأ من مبادرة السيد (الأمين العام للأمم المتحدة) غوتيريش، ويتمثل بإزالة أي عقبات أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، هنا عملياً لم يُنجَز أي شيء".وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يواجه بالفعل صعوبات حاليا في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش بموجب صفقة الحبوب، مرجعةً ذلك لتصرفات ممثلي أوكرانيا والأمم المتحدة.وكتبت زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء: "في الوقت الحاضر، تواجه منصة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بالفعل صعوبات في تسجيل السفن الجديدة وإجراء عمليات التفتيش. تنشأ فقط نتيجة لتصرفات الممثلين الأوكرانيين، وكذلك ممثلي الأمم المتحدة، الذين، على ما يبدو، لا يريدون أو لا يستطيعون مواجهتهم".ووفقًا لزخاروفا، فإن كييف، "بعد أن تجاهلت كل الاعتبارات الإنسانية، وكذلك الآداب العامة، يسعون الآن إلى استغلال" مبادرة البحر الأسود "بالكامل من أجل زيادة الأرباح التجارية، دون تجنب الانتهاكات الصارخة للقواعد الإجرائية أو المطالب بالرشاوى من مالكي السفن".
https://sputnikarabic.ae/20230419/روسيا-تتوقع-موسما-قياسيا-في-محاصيل-الحبوب-1076095965.html
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روسيا, الخارجية الروسية
روسيا, الخارجية الروسية

لافروف يكشف عن غياب تطبيق "الشطر الروسي" من صفقة الحبوب

17:44 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الجزء الروسي من صفقة الحبوب لم يتم الوفاء به حتى الآن.
هافانا- سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين في العاصمة الكوبية هافانا: "بالنسبة للجزء الثاني، وهو جزء لا يتجزأ من مبادرة السيد (الأمين العام للأمم المتحدة) غوتيريش، ويتمثل بإزالة أي عقبات أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، هنا عملياً لم يُنجَز أي شيء".
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يواجه بالفعل صعوبات حاليا في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش بموجب صفقة الحبوب، مرجعةً ذلك لتصرفات ممثلي أوكرانيا والأمم المتحدة.
حصاد زراعة حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
روسيا تتوقع موسما قياسيا في محاصيل الحبوب
أمس, 16:05 GMT
وكتبت زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء: "في الوقت الحاضر، تواجه منصة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بالفعل صعوبات في تسجيل السفن الجديدة وإجراء عمليات التفتيش. تنشأ فقط نتيجة لتصرفات الممثلين الأوكرانيين، وكذلك ممثلي الأمم المتحدة، الذين، على ما يبدو، لا يريدون أو لا يستطيعون مواجهتهم".
ووفقًا لزخاروفا، فإن كييف، "بعد أن تجاهلت كل الاعتبارات الإنسانية، وكذلك الآداب العامة، يسعون الآن إلى استغلال" مبادرة البحر الأسود "بالكامل من أجل زيادة الأرباح التجارية، دون تجنب الانتهاكات الصارخة للقواعد الإجرائية أو المطالب بالرشاوى من مالكي السفن".
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