https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-هناك-صعوبات-في-تسجيل-وتفتيش-السفن-التي-تنقل-الحبوب-من-أوكرانيا--1076069830.html
الخارجية الروسية: هناك صعوبات في تسجيل وتفتيش السفن التي تنقل الحبوب من أوكرانيا
الخارجية الروسية: هناك صعوبات في تسجيل وتفتيش السفن التي تنقل الحبوب من أوكرانيا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يواجه بالفعل صعوبات حاليا في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T05:21+0000
2023-04-19T05:21+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا، اليوم الأربعاء: "في الوقت الحاضر، تواجه منصة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بالفعل صعوبات في تسجيل السفن الجديدة وإجراء عمليات التفتيش. تنشأ فقط نتيجة لتصرفات الممثلين الأوكرانيين، وكذلك ممثلي الأمم المتحدة، الذين، على ما يبدو، لا يريدون أو لا يستطيعون مواجهتهم".ووفقًا لزخاروفا، فإن كييف، "بعد أن تجاهلت كل الاعتبارات الإنسانية، وكذلك الآداب العامة، يسعون الآن إلى استغلال" مبادرة البحر الأسود "بالكامل من أجل زيادة الأرباح التجارية، دون تجنب الانتهاكات الصارخة للقواعد الإجرائية أو المطالب بالرشاوي من مالكي السفن".وأشارت إلى أنه نتيجة لهذه الأفعال، انخفضت حصة متلقي الغذاء الأوكراني في البلدان المحتاجة إلى الحد الأدنى - من 28.3 مليون طن من الحبوب المصدرة، إلى 742 ألفًا فقط.وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: وأضافت زاخاروفا إلى أنه "في ظل هذه الظروف، كان السبيل الوحيد لاستعادة النظام بطريقة أو بأخرى، والأساس العادل والشفاف للمشاركة في المبادرة هو تسجيل السفن، وهذا ما يقوم به الخبراء الروس بصرامة في إطار القواعد الإجرائية المعتمدة وسلطات كل منهم".يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية: هناك صعوبات في تسجيل وتفتيش السفن التي تنقل الحبوب من أوكرانيا
05:21 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 05:53 GMT 19.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يواجه بالفعل صعوبات حاليا في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش بموجب صفقة الحبوب، مرجعة ذلك لتصرفات ممثلي أوكرانيا والأمم المتحدة.
موسكو - سبوتنيك
. وكتبت زاخاروفا، اليوم الأربعاء: "في الوقت الحاضر، تواجه منصة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بالفعل صعوبات في تسجيل السفن الجديدة وإجراء عمليات التفتيش. تنشأ فقط نتيجة لتصرفات الممثلين الأوكرانيين، وكذلك ممثلي الأمم المتحدة، الذين، على ما يبدو، لا يريدون أو لا يستطيعون مواجهتهم".
ووفقًا لزخاروفا، فإن كييف، "بعد أن تجاهلت كل الاعتبارات الإنسانية، وكذلك الآداب العامة، يسعون الآن إلى استغلال" مبادرة البحر الأسود "بالكامل من أجل زيادة الأرباح التجارية، دون تجنب الانتهاكات الصارخة للقواعد الإجرائية أو المطالب بالرشاوي من مالكي السفن".
وأشارت إلى أنه نتيجة لهذه الأفعال، انخفضت حصة متلقي الغذاء الأوكراني في البلدان المحتاجة إلى الحد الأدنى - من 28.3 مليون طن من الحبوب المصدرة، إلى 742 ألفًا فقط.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية:
"يضطر أصحاب السفن "الواردة"، الذين رفضوا دفع رشوة، إلى الوقوف مكتوفي الأيدي في انتظار التسجيل لأكثر من شهر. كما يتعين على ناقلات البضائع الجافة "الصادرة"، والتي تلقى منها الأوكرانيون بالفعل أموالًا وفقدوا الاهتمام بها، انتظار التفتيش. لقد تطور هذا الوضع لأنه، وفقًا لما يحدث الآن، فإن عملية تلقي طلبات التسجيل وفقًا "لمبادرة البحر الأسود" في أيدي الأوكرانيين، وتشكيل خطط التفتيش [لدخول السفن وخروجها] من قبل الأمم المتحدة".
وأضافت زاخاروفا إلى أنه "في ظل هذه الظروف، كان السبيل الوحيد لاستعادة النظام بطريقة أو بأخرى، والأساس العادل والشفاف للمشاركة في المبادرة هو تسجيل السفن، وهذا ما يقوم به الخبراء الروس بصرامة في إطار القواعد الإجرائية المعتمدة وسلطات كل منهم".
يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية
والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة
على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.