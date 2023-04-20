https://sputnikarabic.ae/20230420/واشنطن-مستعدة-لفرض-عقوبات-على-بكين-لكنها-لا-تسعى-لقطيعة-اقتصادية-كاملة-معها-1076130955.html
واشنطن مستعدة لفرض عقوبات على بكين لكنها لا تسعى لقطيعة اقتصادية كاملة معها
واشنطن مستعدة لفرض عقوبات على بكين لكنها لا تسعى لقطيعة اقتصادية كاملة معها
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات جديدة على الصين، لكنها لا تسعى إلى قطيعة اقتصادية كاملة معها،... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T16:02+0000
2023-04-20T16:02+0000
2023-04-20T16:02+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg
وقالت يلين: "ستدافع الولايات المتحدة عن نفسها عندما تكون مصالحنا الحيوية على المحك. لكننا لا نسعى إلى قطيعة اقتصادية مع الصين. إن القطيعة الاقتصادية الكاملة بين البلدين ستكون بمثابة كارثة لكلا البلدين، وتؤدي إلى زعزعة استقرار بقية العالم".وبيّنت يلين أن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراءات ضيقة الأفق" إذا لزم الأمر لمنع السلطات الصينية من الوصول إلى "تقنيات معينة".ووفقًا للوزيرة، فإن هذه القيود، التي يتم تطبيقها بالفعل، تمليها اعتبارات الأمن القومي وهي لا يقصد به تقويض الاقتصاد الصيني.ووصلت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إلى أدنى مستوياتها بسبب تايوان، وتصاعد التوتر في أعقاب تحليق منطاد صيني فوق ولاية مونتانا، وتأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بكين، التي من المفترض أن تكون الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 2018، وكانت تهدف إلى تخفيف التوترات مع المنافس الرئيسي في العالم.وتصاعدت التوترات حول تايوان بشكل ملحوظ، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع آب/أغسطس.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الولايات-المتحدة-تود-إجراء-حوار-حول-الاستقرار-الاستراتيجي-مع-روسيا-والصين-1076067657.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_250:0:4098:2886_1920x0_80_0_0_59cb2e5b6e33e3e48efc776604b7329e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن مستعدة لفرض عقوبات على بكين لكنها لا تسعى لقطيعة اقتصادية كاملة معها
تابعنا عبر
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات جديدة على الصين، لكنها لا تسعى إلى قطيعة اقتصادية كاملة معها، مدركةً أن ذلك سيكون كارثة لكلا البلدين.
وقالت يلين: "ستدافع الولايات المتحدة عن نفسها عندما تكون مصالحنا الحيوية على المحك. لكننا لا نسعى إلى قطيعة اقتصادية مع الصين. إن القطيعة الاقتصادية الكاملة بين البلدين ستكون بمثابة كارثة لكلا البلدين، وتؤدي إلى زعزعة استقرار بقية العالم".
وأشارت إلى التكامل العميق لاقتصاديات الولايات المتحدة والصين مع حجم تجارة سنوي قدره 700 مليار دولار.
وبيّنت يلين أن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراءات ضيقة الأفق" إذا لزم الأمر لمنع السلطات الصينية من الوصول إلى "تقنيات معينة".
ووفقًا للوزيرة، فإن هذه القيود، التي يتم تطبيقها بالفعل، تمليها اعتبارات الأمن القومي وهي لا يقصد به تقويض الاقتصاد الصيني.
وهددت مرة أخرى الصين بـ "عواقب وخيمة" إذا ساعدت روسيا في الصراع في أوكرانيا. وقالت يلين: "سنواصل إيصال الموقف الأمريكي بوضوح شديد إلى بكين والشركات في نطاق سلطتها. وستكون عواقب أي انتهاكات خطيرة".
ووصلت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إلى أدنى مستوياتها بسبب تايوان
، وتصاعد التوتر في أعقاب تحليق منطاد صيني فوق ولاية مونتانا، وتأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بكين، التي من المفترض أن تكون الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 2018، وكانت تهدف إلى تخفيف التوترات مع المنافس الرئيسي في العالم.
وتصاعدت التوترات حول تايوان بشكل ملحوظ، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع آب/أغسطس.