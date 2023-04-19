https://sputnikarabic.ae/20230419/الولايات-المتحدة-تود-إجراء-حوار-حول-الاستقرار-الاستراتيجي-مع-روسيا-والصين-1076067657.html
الولايات المتحدة تود إجراء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا والصين
الولايات المتحدة تود إجراء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا والصين
أعرب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية، جيل هروبي، عن رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع روسيا والصين بشأن الاستقرار الاستراتيجي،... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T02:08+0000
2023-04-19T02:08+0000
2023-04-19T02:08+0000
عقوبات أمريكية ضد روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102401/90/1024019037_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667d08a66ca5f60418757337107d2372.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال هروبي في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "نحن نود حقًا إجراء حوار مع روسيا والصين حول الاستقرار الاستراتيجي، لكننا لا نفعل ذلك".يذكر أن إدارة المجمع العسكري النووي في الولايات المتحدة تتم من قبل وزارة الطاقة الأمريكية.وبحسب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكي، فإن الولايات المتحدة تعمل حالياً على تطوير تقنيات للتحقق من أحدث أنظمة الأسلحة، لتكون موجودة عندما تفتح نافذة الحوار مع الصين وروسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي.وأضاف هروبي، أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يكثفون الجهود في سياق برنامج حظر انتشار الأسلحة النووية، بإضافة بلدان جديدة للمعاهدة، مثل أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الأسبوع الماضي، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس، مشيرا إلى أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا اعتبارا من تموز/يوليو المقبل.وأوضح بوتين أن روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروس، ولكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن، حيث أن الأميركيين "علموا أطقم (حلفائهم) وطياريهم استخدام هذا النوع من الأسلحة إذا لزم الأمر".وشدد الرئيس الروسي على أن سبب هذه الخطوة، هو إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب، موضحا أن بيلاروس طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.هذا وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه يجري محادثات مكثفة مع الرئيس بوتين، بشأن عودة الأسلحة النووية إلى بيلاروس، مشددا على أنه لا يسعى إلى إخافة أي طرف أو الابتزاز بمسألة الأسلحة النووية في بيلاروس، ولكنه يريد حماية الشعب البيلاروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230418/صحيفة-الولايات-المتحدة-تخطط-لفرض-قيود-غير-مسبوقة-على-الاستثمار-في-الصين-1076058243.html
https://sputnikarabic.ae/20230325/بوتين-روسيا-لديها-ما-ترد-به-على-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب--1075132363.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102401/90/1024019037_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26f374c5f60d3005cb40ee9c25dada3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عقوبات أمريكية ضد روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة تود إجراء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا والصين
تابعنا عبر
أعرب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية، جيل هروبي، عن رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع روسيا والصين بشأن الاستقرار الاستراتيجي، مشيراً لعدم وجود مثل هذا الحوار حتى الآن.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال هروبي في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "نحن نود حقًا إجراء حوار مع روسيا والصين حول الاستقرار الاستراتيجي، لكننا لا نفعل ذلك".
يذكر أن إدارة المجمع العسكري النووي في الولايات المتحدة تتم من قبل وزارة الطاقة الأمريكية.
وبحسب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكي، فإن الولايات المتحدة تعمل حالياً على تطوير تقنيات للتحقق من أحدث أنظمة الأسلحة، لتكون موجودة عندما تفتح نافذة الحوار مع الصين وروسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي.
وأضاف هروبي، أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يكثفون الجهود في سياق برنامج حظر انتشار الأسلحة النووية، بإضافة بلدان جديدة للمعاهدة، مثل أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الأسبوع الماضي، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية
على أراضي بيلاروس، مشيرا إلى أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا اعتبارا من تموز/يوليو المقبل.
وأوضح بوتين أن روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروس، ولكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن، حيث أن الأميركيين "علموا أطقم (حلفائهم) وطياريهم استخدام هذا النوع من الأسلحة إذا لزم الأمر".
وشدد الرئيس الروسي على أن سبب هذه الخطوة، هو إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
، موضحا أن بيلاروس طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.
هذا وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه يجري محادثات مكثفة مع الرئيس بوتين، بشأن عودة الأسلحة النووية إلى بيلاروس، مشددا على أنه لا يسعى إلى إخافة أي طرف أو الابتزاز بمسألة الأسلحة النووية في بيلاروس، ولكنه يريد حماية الشعب البيلاروسي.