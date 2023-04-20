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https://sputnikarabic.ae/20230420/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-إسرائيل-وأذربيجان-تبدآن-عهدا-جديدا-في-العلاقات-الاستراتيجية--1076107626.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل وأذربيجان تبدآن عهدا جديدا في العلاقات الاستراتيجية
وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل وأذربيجان تبدآن عهدا جديدا في العلاقات الاستراتيجية
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بعد اجتماعه مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، أن إسرائيل وأذربيجان قد بدأتا عهدًا جديدًا في العلاقات الاستراتيجية. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T04:38+0000
2023-04-20T04:57+0000
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تل أبيب - سبوتنيك. وقال كوهين على "تويتر": "تحدثنا اليوم عن تعزيز العلاقات وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد وغيرها. هذا عهد جديد في العلاقات الاستراتيجية المهمة بين بلدينا".وشكر كوهين، الذي وصل إلى باكو اليوم السابق في زيارة لمدة يومين، نظيره الأذربيجاني على حسن الضيافة.وفي وقت سابق خلال الزيارة، التقى الدبلوماسي الإسرائيلي أيضًا بالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف. ووفقًا للوزير الإسرائيلي، ناقش السياسيون القضايا الإقليمية الاستراتيجية، بما في ذلك الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.وقال كوهين إنه قدم التهاني لعلييف بقراره فتح سفارة في إسرائيل.وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية فتح سفارة أذربيجان في البلاد في 29 مارس/ آذار الماضي، وتم فتح البعثة الدبلوماسية لأول مرة منذ إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1991.
https://sputnikarabic.ae/20230331/إيران-إسرائيل-تسعى-لتحويل-أذربيجان-إلى-مصدر-تهديد-لأمننا-القومي-1075373313.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أذربيجان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أذربيجان

وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل وأذربيجان تبدآن عهدا جديدا في العلاقات الاستراتيجية

04:38 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 04:57 GMT 20.04.2023)
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© flickr.com / Izhar Laufer
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صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بعد اجتماعه مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، أن إسرائيل وأذربيجان قد بدأتا عهدًا جديدًا في العلاقات الاستراتيجية.
تل أبيب - سبوتنيك. وقال كوهين على "تويتر": "تحدثنا اليوم عن تعزيز العلاقات وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد وغيرها. هذا عهد جديد في العلاقات الاستراتيجية المهمة بين بلدينا".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
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وشكر كوهين، الذي وصل إلى باكو اليوم السابق في زيارة لمدة يومين، نظيره الأذربيجاني على حسن الضيافة.
وفي وقت سابق خلال الزيارة، التقى الدبلوماسي الإسرائيلي أيضًا بالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف. ووفقًا للوزير الإسرائيلي، ناقش السياسيون القضايا الإقليمية الاستراتيجية، بما في ذلك الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
وقال كوهين إنه قدم التهاني لعلييف بقراره فتح سفارة في إسرائيل.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية فتح سفارة أذربيجان في البلاد في 29 مارس/ آذار الماضي، وتم فتح البعثة الدبلوماسية لأول مرة منذ إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1991.
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