https://sputnikarabic.ae/20230112/أذربيجان-تعين-مختار-محمدوف-أول-سفير-لها-في-إسرائيل-1072186798.html

أذربيجان تعين مختار محمدوف أول سفير لها في إسرائيل

أذربيجان تعين مختار محمدوف أول سفير لها في إسرائيل

عينت أذربيجان أول سفير لها لدى إسرائيل، وسط تصاعد للتوتر مع إيران. 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T08:55+0000

2023-01-12T08:55+0000

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ووقّع الرئيس إلهام علييف مرسوما رئاسيا بتعيين مختار محمدوف، وهو مسؤول مخضرم شغل مناصب في وزارتي الخارجية والتعليم، كأول سفير لباكو لدى إسرائيل بعد 30 عاما من العلاقات الثنائية، حسب وكالة رويترز.وكانت أذربيجان قالت، الشهر الماضي، إنها "قررت افتتاح سفارة لها لدى إسرائيل"، وهي أول سفارة لدى الأخيرة لدولة أغلبية سكانها وحكومتها من المسلمين الشيعة، وقوبلت خطوة باكو بترحيب كبير في تل أبيب التي اعتبرت أن القرار يعكس عمق العلاقات بين البلدين.وصوّت البرلمان الأذربيجاني لصالح افتتاح سفارة لباكو لدى تل أبيب، على ما أفادت به وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يسرائيل هيوم".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، معلقًا على قرار باكو: "أرحب بقرار البرلمان الأذربيجاني بفتح سفارة في إسرائيل". وأضاف: "أذربيجان شريك مهم لإسرائيل وموطن لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي".واعتبر لابيد أن فتح السفارة "يعكس عمق العلاقات بين البلدين"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة هي ثمرة جهود الحكومة الإسرائيلية لبناء جسور سياسية متينة مع العالم الإسلامي".وسبق أن اتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بالمسؤولية عن هجمات استهدفت البرنامج النووي الإيراني انطلاقا من أذربيجان.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، نفت الخارجية في أذربيجان أي وجود إسرائيلي قرب حدود البلاد مع إيران، وذلك ردا على مناورات عسكرية نفذتها طهران وقتها شمال غربي البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، وسط اتهامات لباكو بالاستعانة بعناصر أمنية إسرائيلية.وفي أكثر من مناسبة اتهمت إيران أذربيجان، بتقديم تسهيلات لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، فيما يتعلق باغتيال علماء نوويين إيرانيين، وهو ما نفته باكو.

https://sputnikarabic.ae/20221230/أذربيجان-تبحث-مع-إسرائيل-افتتاح-سفارة-لها-في-تل-أبيب-1071758872.html

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