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الجيش الروسي يسقط طائرة "سو-25" أوكرانية بالقرب من أوغليدار في جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230420/-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرة-سو-25-أوكرانية-بالقرب-من-أوغليدار-في-جمهورية-دونيتسك-1076106353.html
الجيش الروسي يسقط طائرة "سو-25" أوكرانية بالقرب من أوغليدار في جمهورية دونيتسك
الجيش الروسي يسقط طائرة "سو-25" أوكرانية بالقرب من أوغليدار في جمهورية دونيتسك
20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T02:04+0000
2023-04-20T02:04+0000
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, العالم
الجيش الروسي يسقط طائرة "سو-25" أوكرانية بالقرب من أوغليدار في جمهورية دونيتسك
02:04 GMT 20.04.2023
(تم التحديث:
02:06 GMT 20.04.2023
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مقاتلة قاذفة "سو-25"
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