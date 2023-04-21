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بوتين وبن سلمان يناقشان دور السعودية في "بريكس" ويعربان عن الرضا بمستوى التنسيق في "أوبك +"
https://sputnikarabic.ae/20230421/بوتين-يبحث-مع-بن-سلمان-آفاق-تعاون-المملكة-العربية-السعودية-مع-مجموعة-بريكس--1076153371.html
بوتين وبن سلمان يناقشان دور السعودية في "بريكس" ويعربان عن الرضا بمستوى التنسيق في "أوبك +"
بوتين وبن سلمان يناقشان دور السعودية في "بريكس" ويعربان عن الرضا بمستوى التنسيق في "أوبك +"
بحث الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، خلال محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آفاق تعاون المملكة العربية السعودية مع مجموعة "بريكس". 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T10:45+0000
2023-04-21T11:19+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "الرئيس الروسي هنأ المملكة قيادة وشعبا بعيد الفطر الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك".وأضاف الكرملين أن الطرفان تبادل وجهات النظر حول مختلف جوانب الوضع في الشرق الأوسط في إطار الجهود المبذولة بمشاركة روسيا والسعودية لحل الأزمات في هذه المنطقة.وعبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود عن ارتياحهما لمستوى التنسيق داخل "أوبك +" لاستقرار سوق النفط العالمية.وقال الكرملين: "تمت دراسة عدد من القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية مع التركيز على زيادة توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة، وتم الإعراب عن الرضا بمستوى التنسيق داخل "أوبك+" من أجل ضمان استقرار العلاقات بين البلدين، سوق النفط العالمي".وبيّن الكرملين أن المحادثة جرت بطريقة ودية، وكانت بناءة وذات مغزى، وتم الاتفاق على بناء اتصالات في مجالات محددة من التعاون.
https://sputnikarabic.ae/20230418/الرئيس-السوري-السياسات-المنفتحة-التي-تنتهجها-السعودية-تصب-لصالح-الدول-العربية-والمنطقة-1076055510.html
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روسيا, العالم العربي, السعودية
روسيا, العالم العربي, السعودية

بوتين وبن سلمان يناقشان دور السعودية في "بريكس" ويعربان عن الرضا بمستوى التنسيق في "أوبك +"

10:45 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 11:19 GMT 21.04.2023)
© Sputnik . Mikhael Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين ومحمد بن سلمان
بوتين ومحمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentiev
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بحث الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، خلال محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آفاق تعاون المملكة العربية السعودية مع مجموعة "بريكس".
وجاء في بيان الكرملين: "الرئيس الروسي هنأ المملكة قيادة وشعبا بعيد الفطر الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك".
وأضاف الكرملين أن الطرفان تبادل وجهات النظر حول مختلف جوانب الوضع في الشرق الأوسط في إطار الجهود المبذولة بمشاركة روسيا والسعودية لحل الأزمات في هذه المنطقة.
وعبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود عن ارتياحهما لمستوى التنسيق داخل "أوبك +" لاستقرار سوق النفط العالمية.
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وقال الكرملين: "تمت دراسة عدد من القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية مع التركيز على زيادة توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة، وتم الإعراب عن الرضا بمستوى التنسيق داخل "أوبك+" من أجل ضمان استقرار العلاقات بين البلدين، سوق النفط العالمي".
وبيّن الكرملين أن المحادثة جرت بطريقة ودية، وكانت بناءة وذات مغزى، وتم الاتفاق على بناء اتصالات في مجالات محددة من التعاون.
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