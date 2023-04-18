https://sputnikarabic.ae/20230418/الرئيس-السوري-السياسات-المنفتحة-التي-تنتهجها-السعودية-تصب-لصالح-الدول-العربية-والمنطقة-1076055510.html
الأسد: السياسات المنفتحة التي تنتهجها السعودية تصب لصالح الدول العربية والمنطقة
الأسد: السياسات المنفتحة التي تنتهجها السعودية تصب لصالح الدول العربية والمنطقة
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن السياسات المنفتحة التي تنتهجها السعودية تصب لصالح الدول العربية والمنطقة. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T14:57+0000
2023-04-18T14:57+0000
2023-04-18T15:11+0000
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جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، في دمشق، حيث بحث الجانبان سبل تسوية الأزمة السورية وعودة سوريا إلى محيطها العربي، إضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".وأضاف الأسد: "الأخوة بين العرب تظل الأعمق والأكثر تعبيرا عن الروابط بيننا والعلاقات السليمة مع المملكة هي الحالة الطبيعية التي يجب أن تكون عليها الأمور".وتابع: "العلاقات بين دمشق والرياض لا تعكس مصلحة البلدين فقط وإنما تحقق المصالح العربية والإقليمية لأنها علاقات لها عمق تاريخي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن
الأسد: السياسات المنفتحة التي تنتهجها السعودية تصب لصالح الدول العربية والمنطقة
14:57 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 15:11 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن السياسات المنفتحة التي تنتهجها السعودية تصب لصالح الدول العربية والمنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، في دمشق، حيث بحث الجانبان سبل تسوية الأزمة السورية وعودة سوريا إلى محيطها العربي، إضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأضاف الأسد: "الأخوة بين العرب تظل الأعمق والأكثر تعبيرا عن الروابط بيننا والعلاقات السليمة مع المملكة هي الحالة الطبيعية التي يجب أن تكون عليها الأمور".
وتابع: "العلاقات بين دمشق والرياض لا تعكس مصلحة البلدين فقط وإنما تحقق المصالح العربية والإقليمية لأنها علاقات لها عمق تاريخي".