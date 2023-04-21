https://sputnikarabic.ae/20230421/بيسكوف-حظر-الصادرات-إلى-روسيا-قد-يزيد-الأزمات-في-العالم-1076158576.html

بيسكوف: حظر الصادرات إلى روسيا قد يزيد الأزمات في العالم

بيسكوف: حظر الصادرات إلى روسيا قد يزيد الأزمات في العالم

صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين اليوم الجمعه بأن فرض حظر على تصدير جميع السلع تقريبا إلى روسيا، والذي قد تناقشه دول مجموعة السبع، سيضر... 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T11:41+0000

2023-04-21T11:41+0000

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العالم

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وذكرت وكالة "كيودو"، نقلاً عن مصادر في الحكومة اليابانية، أن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر على تصدير جميع السلع تقريبا إلى روسيا.رفض وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، الإجابة على سؤال يتعلق بفرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا، والذي يُزعم أنه تجري مناقشته قبل قمة القادة في اليابان المقررة في أيار/ مايو المقبل.وأشار الوزير إلى حقيقة أن "القضية تؤثر على المفاوضات الدبلوماسية".وفي السياق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" بوقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون فرض حظر كامل على معظم الصادرات إلى روسيا. وأن مسؤولي مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل قمة القادة في اليابان و المقررة في مايو المقبل.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، أن المناقشات تهدف إلى إشراك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الحظر، لكنهم أضافوا أيضًا أن الاقتراح لا يزال قيد المناقشة ويمكن أن يتغير.وأضافت المصادر أن النهج الذي يناقشونه "سيقلب نظام العقوبات الحالي"، ويفرض حظرًا على جميع الصادرات ما لم يتم استثناء أي منها، بخلاف المعايير الحالية التي تسمح بجميع الصادرات ما لم يحظر أي منها.

https://sputnikarabic.ae/20230421/مجموعة-السبع-تدرس-فرض-حظر-كامل-على-الصادرات-إلى-روسيا-1076140603.html

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