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https://sputnikarabic.ae/20230421/بيسكوف-حظر-الصادرات-إلى-روسيا-قد-يزيد-الأزمات-في-العالم-1076158576.html
بيسكوف: حظر الصادرات إلى روسيا قد يزيد الأزمات في العالم
بيسكوف: حظر الصادرات إلى روسيا قد يزيد الأزمات في العالم
صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين اليوم الجمعه بأن فرض حظر على تصدير جميع السلع تقريبا إلى روسيا، والذي قد تناقشه دول مجموعة السبع، سيضر... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T11:41+0000
2023-04-21T11:41+0000
العالم
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وذكرت وكالة "كيودو"، نقلاً عن مصادر في الحكومة اليابانية، أن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر على تصدير جميع السلع تقريبا إلى روسيا.رفض وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، الإجابة على سؤال يتعلق بفرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا، والذي يُزعم أنه تجري مناقشته قبل قمة القادة في اليابان المقررة في أيار/ مايو المقبل.وأشار الوزير إلى حقيقة أن "القضية تؤثر على المفاوضات الدبلوماسية".وفي السياق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" بوقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون فرض حظر كامل على معظم الصادرات إلى روسيا. وأن مسؤولي مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل قمة القادة في اليابان و المقررة في مايو المقبل.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، أن المناقشات تهدف إلى إشراك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الحظر، لكنهم أضافوا أيضًا أن الاقتراح لا يزال قيد المناقشة ويمكن أن يتغير.وأضافت المصادر أن النهج الذي يناقشونه "سيقلب نظام العقوبات الحالي"، ويفرض حظرًا على جميع الصادرات ما لم يتم استثناء أي منها، بخلاف المعايير الحالية التي تسمح بجميع الصادرات ما لم يحظر أي منها.
https://sputnikarabic.ae/20230421/مجموعة-السبع-تدرس-فرض-حظر-كامل-على-الصادرات-إلى-روسيا-1076140603.html
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بيسكوف: حظر الصادرات إلى روسيا قد يزيد الأزمات في العالم

11:41 GMT 21.04.2023
© Sputnik . Sergey Guneevدميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين اليوم الجمعه بأن فرض حظر على تصدير جميع السلع تقريبا إلى روسيا، والذي قد تناقشه دول مجموعة السبع، سيضر بالاقتصاد العالمي، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الأزمات في العالم.

و تابع بسكوف قائلا: "على أي حال، فإن العقوبات الحالية التي تم فرضها على بلدنا، والخطوات الإضافية الجديدة التي ربما تفكر فيها بروكسل وواشنطن الآن، سوف تضرب بالطبع الإقتصاد العالمي، وأن هذا لن يساعد إلا في زيادة في نمو الأزمه الاقتصاديه العالمية".

وذكرت وكالة "كيودو"، نقلاً عن مصادر في الحكومة اليابانية، أن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر على تصدير جميع السلع تقريبا إلى روسيا.
من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجموعة "السبع" تدرس فرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا
04:55 GMT
رفض وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، الإجابة على سؤال يتعلق بفرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا، والذي يُزعم أنه تجري مناقشته قبل قمة القادة في اليابان المقررة في أيار/ مايو المقبل.
وأشار الوزير إلى حقيقة أن "القضية تؤثر على المفاوضات الدبلوماسية".
وفي السياق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" بوقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون فرض حظر كامل على معظم الصادرات إلى روسيا. وأن مسؤولي مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل قمة القادة في اليابان و المقررة في مايو المقبل.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، أن المناقشات تهدف إلى إشراك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الحظر، لكنهم أضافوا أيضًا أن الاقتراح لا يزال قيد المناقشة ويمكن أن يتغير.
وأضافت المصادر أن النهج الذي يناقشونه "سيقلب نظام العقوبات الحالي"، ويفرض حظرًا على جميع الصادرات ما لم يتم استثناء أي منها، بخلاف المعايير الحالية التي تسمح بجميع الصادرات ما لم يحظر أي منها.
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