https://sputnikarabic.ae/20230421/مجموعة-السبع-تدرس-فرض-حظر-كامل-على-الصادرات-إلى-روسيا-1076140603.html

مجموعة "السبع" تدرس فرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا

مجموعة "السبع" تدرس فرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا

أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نقلاً عن مصادر في الحكومة اليابانية أن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T04:55+0000

2023-04-21T04:55+0000

2023-04-21T04:55+0000

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طوكيو - سبوتنيك. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، امتنع وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا عن الرد على سؤال يتعلق بفرض حظر شامل على الصادرات إلى روسيا، والذي يُزعم أنه تجري مناقشته قبل قمة القادة في اليابان المقررة في مايو المقبل. وأشار إلى حقيقة مفادها أن "المسألة تمس المفاوضات الدبلوماسية".وفي السياق، ذكرت وكالة بلومبرغ بوقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفاؤها تدرس فرض حظر كامل على معظم الصادرات إلى روسيا.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها ، إن مسؤولي مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل قمة القادة في اليابان المقررة في مايو المقبل.وذكرت المصادر أن المناقشات تهدف إلى إشراك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الحظر، لكنهم أضافوا أيضًا أن الاقتراح لا يزال قيد المناقشة ويمكن أن يتغير.وأضافت المصادر أن النهج الذي يناقشونه "سيقلب نظام العقوبات الحالي"، ويفرض حظرًا على جميع الصادرات ما لم يتم استثناء أي منها، بخلاف المعايير الحالية التي تسمح بجميع الصادرات ما لم يحظر أي منها.

https://sputnikarabic.ae/20230421/وزير-الاقتصاد-الياباني-يرفض-الرد-على-سؤال-يتعلق-بفرض-حظر-كامل-على-الصادرات-إلى-روسيا-1076140444.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, العالم, السبع الكبار