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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/مجموعة-السبع-تدرس-فرض-حظر-كامل-على-الصادرات-إلى-روسيا-1076140603.html
مجموعة "السبع" تدرس فرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا
مجموعة "السبع" تدرس فرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا
أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نقلاً عن مصادر في الحكومة اليابانية أن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T04:55+0000
2023-04-21T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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طوكيو - سبوتنيك. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، امتنع وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا عن الرد على سؤال يتعلق بفرض حظر شامل على الصادرات إلى روسيا، والذي يُزعم أنه تجري مناقشته قبل قمة القادة في اليابان المقررة في مايو المقبل. وأشار إلى حقيقة مفادها أن "المسألة تمس المفاوضات الدبلوماسية".وفي السياق، ذكرت وكالة بلومبرغ بوقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفاؤها تدرس فرض حظر كامل على معظم الصادرات إلى روسيا.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها ، إن مسؤولي مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل قمة القادة في اليابان المقررة في مايو المقبل.وذكرت المصادر أن المناقشات تهدف إلى إشراك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الحظر، لكنهم أضافوا أيضًا أن الاقتراح لا يزال قيد المناقشة ويمكن أن يتغير.وأضافت المصادر أن النهج الذي يناقشونه "سيقلب نظام العقوبات الحالي"، ويفرض حظرًا على جميع الصادرات ما لم يتم استثناء أي منها، بخلاف المعايير الحالية التي تسمح بجميع الصادرات ما لم يحظر أي منها.
https://sputnikarabic.ae/20230421/وزير-الاقتصاد-الياباني-يرفض-الرد-على-سؤال-يتعلق-بفرض-حظر-كامل-على-الصادرات-إلى-روسيا-1076140444.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, العالم, السبع الكبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, العالم, السبع الكبار

مجموعة "السبع" تدرس فرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا

04:55 GMT 21.04.2023
© AFP 2023 / John Macdougallمن اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022.
من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
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أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نقلاً عن مصادر في الحكومة اليابانية أن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا.
طوكيو - سبوتنيك. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، امتنع وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا عن الرد على سؤال يتعلق بفرض حظر شامل على الصادرات إلى روسيا، والذي يُزعم أنه تجري مناقشته قبل قمة القادة في اليابان المقررة في مايو المقبل. وأشار إلى حقيقة مفادها أن "المسألة تمس المفاوضات الدبلوماسية".
قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الاقتصاد الياباني يرفض الرد على سؤال يتعلق بفرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا
04:24 GMT
وفي السياق، ذكرت وكالة بلومبرغ بوقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفاؤها تدرس فرض حظر كامل على معظم الصادرات إلى روسيا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها ، إن مسؤولي مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل قمة القادة في اليابان المقررة في مايو المقبل.
وذكرت المصادر أن المناقشات تهدف إلى إشراك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الحظر، لكنهم أضافوا أيضًا أن الاقتراح لا يزال قيد المناقشة ويمكن أن يتغير.
وأضافت المصادر أن النهج الذي يناقشونه "سيقلب نظام العقوبات الحالي"، ويفرض حظرًا على جميع الصادرات ما لم يتم استثناء أي منها، بخلاف المعايير الحالية التي تسمح بجميع الصادرات ما لم يحظر أي منها.
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