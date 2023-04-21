https://sputnikarabic.ae/20230421/دراسة-جديدة-تربط-بين-الاكتئاب-قبل-الولادة-وأمراض-القلب-1076170068.html

دراسة جديدة تربط بين الاكتئاب قبل الولادة وأمراض القلب

دراسة جديدة تربط بين الاكتئاب قبل الولادة وأمراض القلب

أفادت دراسة حديثة نشرت في مجلة جمعية "القلب الأمريكية"، بأن الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب أثناء الحمل لديهم احتمالية أكبر للإصابة بأمراض القلب... 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T13:50+0000

2023-04-21T13:50+0000

2023-04-21T13:55+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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قالت مشرفة الدراسة الرئيسية كريستينا أكرمان بانكس، الأستاذة المساعدة في طب التوليد وأمراض النساء والجنين في كلية "بايلور" للطب ومستشفى "تكساس" للأطفال في "هيوستن": "نحتاج إلى استخدام الحمل كنافذة للصحة المستقبلية".وتتحدث الدراسة عن الارتباط بين الاكتئاب أثناء الحمل واحتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في غضون عامين بعد الولادة.ووجدت الدراسة التي أجريت على أكثر من 100 ألف شخص في الولايات المتحدة، في ولاية "مين" بين عامي، 2007 و2019، أن:قالت أكرمان بانكس: "حتى بعد استبعاد النساء المصابات باضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، فإن النساء المصابات بالاكتئاب أثناء الحمل ما زلن أكثر عرضة للإصابة بأمراض نقص تروية القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، والسكتة الدماغية، واعتلال عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم المزمن الجديد بعد الولادة".وجاء في سياق الاختبارات أن الأشخاص المصابون باكتئاب ما قبل الولادة يعانون من:بالإضافة إلى ذلك، وجد الاختبار بعد استثناء أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل أن الأفراد المصابين باكتئاب ما قبل الولادة لديهم:أوصت أكرمان بانكس، بحسب موقع "scitechdaily" العلمي، بأن يكون أي شخص مصاب بالاكتئاب قبل الولادة على دراية بالآثار المترتبة على صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، واتخاذ خطوات لفحص عوامل الخطر الأخرى، والتشاور مع طبيب الرعاية الأولية من أجل تنفيذ استراتيجيات الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتطبيق نظام تمارين ونظام غذائي صحي والإقلاع عن التدخين".

https://sputnikarabic.ae/20230421/دراسة-تنشيط-الخلايا-العصبية-نهج-واعد-لعلاج-مرض-يصيب-كبار-السن-1076165661.html

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