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دعم "سو 57" الروسية بمنظومة ذكاء اصطناعي
دعم "سو 57" الروسية بمنظومة ذكاء اصطناعي
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن تطوير نظام اتصالات خاص بالمقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو 57" يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T08:07+0000
2023-04-21T08:38+0000
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وقالت الشركة للصحفيين: "قامت "روز إلكترونيكس" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية بتطوير مجموعة من أدوات الاتصال الرقمي على متن الطائرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. تم تصميم المعدات لطائرات الجيل الخامس، وسيؤدي استخدامها إلى تحسين جودة نقل المعلومات بين الطائرات والمجمعات الأرضية".وبيّنت الشركة أن الجهاز يضمن موثوقية نقل المعلومات بسبب التشفير المناعي للضوضاء، وتشفير الرموز في الرسالة، وتزامن الوقت المشترك في معالجة الإشارات، وإمكانية الإرسال المتزامن للرسائل عبر القنوات المتوازية، وزيادة نطاق الاتصال المستقر، وكذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".أشار أليكسي كومياكوف، المدير العام لشركة"NPP Polet"، إلى أن العديد من المهام الوظيفية التي تزيد من كفاءة عمليات الطيران يتم حلها بمساعدة أنظمة الاتصالات الرقمية على متن الطائرة حاليا. تُستخدم هذه المجمعات على نطاق واسع لتبادل الرسائل بين إلكترونيات الطيران والخدمات الأرضية.يشتمل المجمع على أجهزة الحوسبة، وأجهزة التشذير ومزيلات التداخل، وأجهزة مطابقة هوائي الترددات اللاسلكي، ووحدات معالجة الإشارات الرقمية، وأجهزة تشفير وفك تشفير تصحيح الأخطاء، بالإضافة إلى مستقبل إشارة نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية مع هوائي وحافلة معالجة الإشارات الرقمية والمزامنة.تم تقديم براءة الاختراع في معرض موسكو الدولي للاختراعات والتقنيات المبتكرة "أرخميدس 2023" وحصل على الميدالية الذهبية.
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روسيا, أخبار روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا, العالم

دعم "سو 57" الروسية بمنظومة ذكاء اصطناعي

08:07 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 08:38 GMT 21.04.2023)
© Sputnik . Alexey Filippov /  / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة متعددة المهام "سو-57"
مقاتلة متعددة المهام سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Alexey Filippov /
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أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن تطوير نظام اتصالات خاص بالمقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو 57" يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقالت الشركة للصحفيين: "قامت "روز إلكترونيكس" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية بتطوير مجموعة من أدوات الاتصال الرقمي على متن الطائرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. تم تصميم المعدات لطائرات الجيل الخامس، وسيؤدي استخدامها إلى تحسين جودة نقل المعلومات بين الطائرات والمجمعات الأرضية".

وأضافت الشركة: "المجمع، الذي طوره متخصصون من شركة "NPP Polet" (جزء من روز إلكترونيكس)، يعمل في نطاقات الترددات العالية والعالية جدًا. يتيح استخدام تقنية الراديو المعرفي زيادة كبيرة في التداخل وحصانة الاستطلاع للاتصالات المعقدة على متن الطائرة".

وبيّنت الشركة أن الجهاز يضمن موثوقية نقل المعلومات بسبب التشفير المناعي للضوضاء، وتشفير الرموز في الرسالة، وتزامن الوقت المشترك في معالجة الإشارات، وإمكانية الإرسال المتزامن للرسائل عبر القنوات المتوازية، وزيادة نطاق الاتصال المستقر، وكذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".
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أمس, 22:04 GMT
أشار أليكسي كومياكوف، المدير العام لشركة"NPP Polet"، إلى أن العديد من المهام الوظيفية التي تزيد من كفاءة عمليات الطيران يتم حلها بمساعدة أنظمة الاتصالات الرقمية على متن الطائرة حاليا. تُستخدم هذه المجمعات على نطاق واسع لتبادل الرسائل بين إلكترونيات الطيران والخدمات الأرضية.

وقال: "مجمعنا الجديد هو مبادرة تطوير ومن المقرر أن يتم تقديمه كجزء من مجمع الاتصالات "إس-111".

يشتمل المجمع على أجهزة الحوسبة، وأجهزة التشذير ومزيلات التداخل، وأجهزة مطابقة هوائي الترددات اللاسلكي، ووحدات معالجة الإشارات الرقمية، وأجهزة تشفير وفك تشفير تصحيح الأخطاء، بالإضافة إلى مستقبل إشارة نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية مع هوائي وحافلة معالجة الإشارات الرقمية والمزامنة.
تم تقديم براءة الاختراع في معرض موسكو الدولي للاختراعات والتقنيات المبتكرة "أرخميدس 2023" وحصل على الميدالية الذهبية.
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