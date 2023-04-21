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إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في غرب وشمال أوكرانيا
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/زيلينسكي-لن-يفهم-الأوكرانيون-والأوروبيون-عدم-دعوة-أوكرانيا-إلى-الناتو-خلال-قمة-الحلف-1076138180.html
زيلينسكي: لن يفهم الأوكرانيون والأوروبيون عدم دعوة أوكرانيا إلى "الناتو" خلال قمة الحلف
زيلينسكي: لن يفهم الأوكرانيون والأوروبيون عدم دعوة أوكرانيا إلى "الناتو" خلال قمة الحلف
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأن غالبية الأوكرانيين والأوروبيين وسكان دول "الناتو"، لن يفهموا قيادة الحلف إن لم تتلق كييف دعوة للانضمام إلى الحلف في قمة فيلنيوس... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T00:17+0000
2023-04-21T00:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في حسابه على "تليغرام": "لن يفهم غالبية الأوكرانيين ولا غالبية الأوروبيين ولا غالبية سكان دول "الناتو" بأكملها قادة الحلف إذا لم تصدر دعوة سياسية مستحقة لأوكرانيا إلى الحلف في القمة في فيلنيوس".وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا بذلت قصارى جهدها لضمان تلبية طلبها.وأضاف: "من الصعب القول من يساهم في الأمن الأوروبي والأوروبي الأطلسي أكثر من جنودنا".وأمس الخميس، صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، سيشكل خطرًا كبيرًا جديدًا على روسيا، ولهذا السبب كان البدء في العملية العسكرية الخاصة لمنع حدوث ذلك.وأبدت أوكرانيا مرارًا رغبتها بالانضمام إلى حلف الناتو، لكن عددًا من الدول الأوروبية اعتبرت أن "الوقت ليس مناسبًا" لبحث إمكانية انضمام كييف إلى الحلف.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الكرملين-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يشكل-خطرا-على-روسيا--1076119643.html
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زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

زيلينسكي: لن يفهم الأوكرانيون والأوروبيون عدم دعوة أوكرانيا إلى "الناتو" خلال قمة الحلف

00:17 GMT 21.04.2023
© AFP 2023 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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صرح فلاديمير زيلينسكي، بأن غالبية الأوكرانيين والأوروبيين وسكان دول "الناتو"، لن يفهموا قيادة الحلف إن لم تتلق كييف دعوة للانضمام إلى الحلف في قمة فيلنيوس المقرر عقدها في 11-12 يوليو/تموز.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في حسابه على "تليغرام": "لن يفهم غالبية الأوكرانيين ولا غالبية الأوروبيين ولا غالبية سكان دول "الناتو" بأكملها قادة الحلف إذا لم تصدر دعوة سياسية مستحقة لأوكرانيا إلى الحلف في القمة في فيلنيوس".
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يشكل خطرا على روسيا
أمس, 11:10 GMT
وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا بذلت قصارى جهدها لضمان تلبية طلبها.
وأضاف: "من الصعب القول من يساهم في الأمن الأوروبي والأوروبي الأطلسي أكثر من جنودنا".
وأمس الخميس، صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، سيشكل خطرًا كبيرًا جديدًا على روسيا، ولهذا السبب كان البدء في العملية العسكرية الخاصة لمنع حدوث ذلك.
وأبدت أوكرانيا مرارًا رغبتها بالانضمام إلى حلف الناتو، لكن عددًا من الدول الأوروبية اعتبرت أن "الوقت ليس مناسبًا" لبحث إمكانية انضمام كييف إلى الحلف.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
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